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В Улан-Удэ до +5 градусов

В Улан-Удэ до +5 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В регионе сегодня ветрено

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 марта по республике переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер с переходом на северо-западный 5-10, днём местами порывы до 15-18, по Окинскому району до 21 м/с. Температура днём +3,+8, местами -1,-6, по южной половине до +12.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +3,+5.
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