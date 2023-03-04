В регионе сегодня ветрено
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 марта по республике переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер с переходом на северо-западный 5-10, днём местами порывы до 15-18, по Окинскому району до 21 м/с. Температура днём +3,+8, местами -1,-6, по южной половине до +12.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +3,+5.
В Улан-Удэ до +5 градусов
Общество, Фото:
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