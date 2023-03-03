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В Бурятии жителей приграничного посёлка решили не оставлять без скорой помощи

В Бурятии жителей приграничного посёлка решили не оставлять без скорой помощи
Общество,  Фото:скриншот с видео в telegram-канале ОНФ
К ним продолжат ездить фельдшеры из Кяхты

Главный врач Кяхтинской центральной районной больницы Туяна Будаева прокомментировала ситуацию с закрытием пункта скорой, сложившуюся в приграничном посёлке Наушки. Недавно местные жители выразили опасения, что они могут остаться без экстренной помощи. Вместо трёх фельдшеров (как полагается), в населённом пункте работал только один, да и тот в итоге не выдержал нагрузки и уволился.

В региональном отделении Народного фронта, куда ранее обратились сельчане, заявили: новых сотрудников руководство ЦРБ искать не стало и решило просто закрыть станцию. А ближайшая находится в 30 километрах.

- Теперь медики  приезжают из соседней Кяхты только днём и только в хорошую погоду – и то, если успеют добраться: от Наушек до Кяхты – 30 километров по плохой дороге, – отметили общественники.

В самой больнице тем временем говорят, что никакого закрытия не планировалось и не планируется. Со 2 марта в пункте начал работать привлечённый фельдшер из райцентра. Он будет находиться там днём,  а в ночное время и в выходные ездить к пациентам должны сотрудники скорой – тоже из Кяхты. Это продолжится до укомплектования станции кадрами, сообщается в вайбер-группе «Кяхта-инфо 24/7».

- Сейчас администрация ЦРБ ведёт активный поиск фельдшеров для работы в пункте скорой медицинской помощи в Наушках, – подчеркнула Туяна Будаева и призвала всех набраться терпения.

В заключение она выразила надежду на понимание со стороны местных жителей и «скорейшее решение проблемы кадрового дефицита».

скорая помощь жалоба больница ОНФ

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