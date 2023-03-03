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В столице Бурятии закрылся самый большой каток

В столице Бурятии закрылся самый большой каток
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работу прекратила ледовая арена на Центральном стадионе

Каток на Центральном стадионе в Улан-Удэ закрылся. Об этом сообщили 3 марта на официальной странице дирекции спортивных сооружений во «ВКонтакте». Ледовая площадка перестала функционировать с наступлением тепла до следующего зимнего сезона. 

Это был самый большой каток в городе. Техническое открытие (возрастное ограничение – 0+) состоялось 2 декабря, а неделю спустя, 9-го, было уже официальное. Оно прошло по мотивам повести «Волшебник Изумрудного города» (6+). Жителей и гостей бурятской столицы ждали огненное шоу, праздничный салют, конкурсы и приятные призы.
каток

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