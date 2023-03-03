В столице Бурятии закрылся самый большой каток





Это был самый большой каток в городе. Техническое открытие (возрастное ограничение – 0+) состоялось 2 декабря, а неделю спустя, 9-го, было уже официальное. Оно прошло по мотивам повести «Волшебник Изумрудного города» (6+). Жителей и гостей бурятской столицы ждали огненное шоу, праздничный салют, конкурсы и приятные призы.

Каток на Центральном стадионе в Улан-Удэ закрылся. Об этом сообщили 3 марта на официальной странице дирекции спортивных сооружений во «ВКонтакте». Ледовая площадка перестала функционировать с наступлением тепла до следующего зимнего сезона.