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В Санкт-Петербурге отметят Сагаалган

В Санкт-Петербурге отметят Сагаалган
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В честь праздника пройдут концерт и спортивные мероприятия

11 марта в Санкт-Петербурге состоится традиционный праздничный концерт (0+), посвящённый празднованию буддийского нового года. Сагаалган отметят в доме молодёжи Санкт-Петербурга.

В программе вечера запланированы выступления артистов северной столицы, представляющие диаспоры народов, исповедующих буддизм, а также гостей из Москвы – фольклорного ансамбля «Аялга».

В перерыве между отделениями гостей праздника ожидают:
- конкурс на лучший национальный костюм;
- традиционные народные игры (hээр шаалгаан, шагай наадан) и забавы (ёхор, дуу урилдаан и др.);
- выставка в настоящей бурятской юрте, где продемонстрируют традиции гостеприимства буддийских народов;
- фотозона, где можно будет сфотографироваться в национальных костюмах;
- выставка-продажа изделий ювелиров;
- выставка-презентация работ художницы по тканям Номин Базаргуруевой.

Вход на концерт свободный, сообщает бурятское землячество Санкт-Петербурга.

Кроме того, 5 марта в Северной столице болельщиков приглашают на традиционный турнир по мини-футболу «Сагалгаан-2023» (0+). Его проведут на двух полях: в «Lakes Arena» и около станции метро «Старая деревня» в крытом зале с искусственным газоном.

Принимают участие команды «Дацан 1», «Дацан 2», «Ветер Бурятии», «Сэлэнгэ», ФК «Скиф», «Калмыкия 1», «Калмыкия 2», «Балтиец», ФК «Юность», «Возмездие», «Джангр», «Байкал», «Молодёжь Бурятии», сборная Калмыкия из города Элиста.

Призёры получат денежное вознаграждение. Также их наградят кубками, медалями и грамотами. Вход на турнир также свободный.

Возрастное ограничение: 0+.
Сагаалган Санкт-Петербург Праздники концерт мини-футбол

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