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На охраняемых территориях в Бурятии обитает более пяти тысяч белок

На охраняемых территориях в Бурятии обитает более пяти тысяч белок
Общество,  Фото:"Бурприрода" - ООПТ Бурятии
Сегодня отмечается Всемирный день дикой природы

Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day) ежегодно отмечается во всем мире 3 марта. Решение праздновать этот день было принято на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 года.

Дата была выбрана не случайно: в этот день в 1973 году была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС).

- Мы делаем все, чтобы сохранить уникальный животный мир особо охраняемых природных территории регионального значения. Государственные инспекторы БУ «Бурприрода» проводят мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий регионального значения - рейды, борьбу с браконьерами, биотехнию, мониторинг численности, - сообщает Бурприроднадзор.

Здесь отметили, что в заказниках идёт положительная динамика по увеличению численности диких животных. К примеру, оленей в ООПТ регионального значения насчитывается 1481 особь, глухаря 12 910, белок – 5055.

Всемирный день дикой природы проводится, чтобы обратить внимание общественности на многообразие и красоту фауны и флоры, повысить информированность о пользе природоохранной деятельности. Кроме того, этот день напоминает о необходимости борьбы с преступлениями против дикой природы, имеющими далеко идущие экономические, экологические и социальные последствия.

По оценкам экспертов Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ, IPBES), в ближайшие десятилетия исчезнет десятая часть всех ныне существующих видов растений и животных.



Бурприроднадзор дикие животные

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