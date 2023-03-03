Наиболее важные из них - это чипирование и наличие прививки от бешенства
Республиканское управление ветеринарии разъяснило жителям Бурятии о правилах путешествия с животными.
- Отправляясь в поездку с питомцем в другой город или страну, владельцу нужно соблюсти ряд необходимых требований. Наиболее важные из них - это чипирование и наличие прививки от бешенства. Процедуру чипирования необходимо провести перед вакцинацией, иначе при пересечении границы процедура не будет действительна, - сообщили в управлении.
Кроме этого, для путешествия с питомцем за границу требуется собрать пакет ветеринарных документов. Каждое государство имеет свои требования к перевозке, этот момент необходимо уточнить заранее в консульстве.
О том, как позаботиться, о питомце в дороге рассказал ветеринарный врач городской ветеринарной станции Владислав Бабуев:
- Соблюдая правила провоза собак в поезде, самолёте, машине необходимо помнить о комфорте питомца. Купите ему мягкую лежанку, захватите воду и возьмите игрушки. Также запаситесь подгузниками, пелёнками, впитывающими подстилками на случай, если животное сходит в туалет в салоне.
- Владельцы собак средних и крупных пород обязательно должны купить намордник, иначе в транспорт могут не пустить, - добавил Владислав Бабуев.
По всем вопросам оформления ветеринарно-сопроводительных документов (ВСД) жители Бурятии могут обратиться в Улан-Удэнскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных по адресам:
ул. Зои Космодемьянской, 12 – тел: 43-79-71, 41-89-14
ул. Родины, 11 – тел: 18-00-05
ул. Шульца, 4 – тел: 18-00-25
Жителям Бурятии рассказали о правилах путешествия с животными
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