В Бурятии разыграют кубок по внедорожному спорту

Первый этап состоится завтра, 4 марта



4 марта в Иволгинском районе Бурятии, недалеко от перевала Пыхта пройдёт первый этап кубка Бурятии по внедорожному спорту «Снегокоп-трофи 2023». Соревнования подводятся в личном зачёте.



В трофи-ориентировании участвуют полноприводные легковые автомобили, ATV, мотоциклы, иная внедорожная техника не тяжелее 3500 кг. Автомобили, участвующие в соревновании, делятся на классы: «Стандарт», «Туризм», «Спорт». Экипаж автомобиля состоит из двух человек: пилот и штурман.



Задачей соревнований является правильное ориентирование на местности, поиск и фиксирование наибольшего количество контрольных точек (КТ). Побеждает экипаж, получивший наибольшее количество баллов за собранные КТ, в рамках зачётного времени.



Программа мероприятия:

10:00 – Открытие базового лагеря. Начало регистрации

10:30 – Окончание регистрации. Брифинг

10:45 – Техническая комиссия

11:00 – Раздельный старт по классам

12:00 – Открытие финиша

16:00 – Закрытие финиша

18:00 – Торжественная официальная часть. Награждение победителей.

18:30 – Закрытие базового лагеря



Победители награждаются сувенирной продукцией и ценными подарками, говорится в регламенте соревнований.



Возрастное ограничение: 18+.

