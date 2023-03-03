Первый этап состоится завтра, 4 марта
4 марта в Иволгинском районе Бурятии, недалеко от перевала Пыхта пройдёт первый этап кубка Бурятии по внедорожному спорту «Снегокоп-трофи 2023». Соревнования подводятся в личном зачёте.
В трофи-ориентировании участвуют полноприводные легковые автомобили, ATV, мотоциклы, иная внедорожная техника не тяжелее 3500 кг. Автомобили, участвующие в соревновании, делятся на классы: «Стандарт», «Туризм», «Спорт». Экипаж автомобиля состоит из двух человек: пилот и штурман.
Задачей соревнований является правильное ориентирование на местности, поиск и фиксирование наибольшего количество контрольных точек (КТ). Побеждает экипаж, получивший наибольшее количество баллов за собранные КТ, в рамках зачётного времени.
Программа мероприятия:
10:00 – Открытие базового лагеря. Начало регистрации
10:30 – Окончание регистрации. Брифинг
10:45 – Техническая комиссия
11:00 – Раздельный старт по классам
12:00 – Открытие финиша
16:00 – Закрытие финиша
18:00 – Торжественная официальная часть. Награждение победителей.
18:30 – Закрытие базового лагеря
Победители награждаются сувенирной продукцией и ценными подарками, говорится в регламенте соревнований.
Возрастное ограничение: 18+.
В Бурятии разыграют кубок по внедорожному спорту
Общество, Фото:
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