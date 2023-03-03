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Жителей Бурятии предупредили об опасности кори

Жителей Бурятии предупредили об опасности кори
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Главный санврач республики рассказал, как уберечься от заразы

Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев сообщил, что в ряде российских регионов вовсю регистрируют вспышки кори. В их числе – и соседняя Иркутская область. Главный санврач РБ призвал жителей Бурятии проявить особую настороженность к этой инфекции.

- При появлении характерных симптомов – например, сыпи, слезотечения, повышенной температуры – необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Это поможет избежать тяжёлого течения и осложнений и предотвратить дальнейшее распространение заболевания, – отметил Сергей Ханхареев.

По его словам, лучший способ защиты от кори – вакцинация. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.

В Приангарье накануне насчитывалось восемь заболевших. Корь является высококонтагиозным заболеванием и передаётся воздушно-капельным путём. Вообще от неё прививают всех детей до года, а уже в шесть лет проводится ревакцинация.

Если прививки никогда не было, специалисты советуют сделать её. Правда, людям старше 55 лет иммунизация рекомендуется лишь после контакта с больными, а тем, кому больше 36-ти – если они трудятся в медицинской и транспортной сферах или работают в садиках и школах.

Характерные симптомы кори – высокая температура (до 40,5 °C), воспаление слизистых оболочек рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и пятнисто- папулёзная сыпь на коже.
болезнь Роспотребнадзор

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