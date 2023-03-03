Жителей Бурятии предупредили об опасности кори

В Приангарье накануне насчитывалось восемь заболевших. Корь является высококонтагиозным заболеванием и передаётся воздушно-капельным путём. Вообще от неё прививают всех детей до года, а уже в шесть лет проводится ревакцинация.

Главный санврач республики рассказал, как уберечься от заразы