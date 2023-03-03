Жителей Бурятии предупредили об опасности кори

Главный санврач республики рассказал, как уберечься от заразы
- При появлении характерных симптомов – например, сыпи, слезотечения, повышенной температуры – необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Это поможет избежать тяжёлого течения и осложнений и предотвратить дальнейшее распространение заболевания, – отметил Сергей Ханхареев.
По его словам, лучший способ защиты от кори – вакцинация. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.
В Приангарье накануне насчитывалось восемь заболевших. Корь является высококонтагиозным заболеванием и передаётся воздушно-капельным путём. Вообще от неё прививают всех детей до года, а уже в шесть лет проводится ревакцинация.
Если прививки никогда не было, специалисты советуют сделать её. Правда, людям старше 55 лет иммунизация рекомендуется лишь после контакта с больными, а тем, кому больше 36-ти – если они трудятся в медицинской и транспортной сферах или работают в садиках и школах.
Характерные симптомы кори – высокая температура (до 40,5 °C), воспаление слизистых оболочек рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и пятнисто- папулёзная сыпь на коже.