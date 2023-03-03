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В Улан-Удэ стартовал конкурс видеопоздравлений

В Улан-Удэ стартовал конкурс видеопоздравлений
Общество,  Фото:pixabay.com
Дети поздравят своих мам и бабушек

В Улан-Удэ объявлено о проведении конкурса видеопоздравлений «Моя прекрасная мама!». В преддверии празднования 8 марта детей в возрасте от 3 до 7 лет приглашают оригинально поздравить маму или бабушку с праздником.

Условия участия:
- Снять креативный видеоролик длительностью до 1 минуты;
- Главным героем ролика должен быть ребёнок в возрасте от 3 до 7 лет;
- Отправить видеоролик на электронную почту: [email protected]

В сообщении нужно указать ФИО и дату рождения ребёнка, название видеопоздравления, ФИО и номер телефона одного из родителей. Работы принимаются по 5 марта включительно.

6 марта в группе дирекции по паркам Улан-Удэ в «ВКонтакте» будет организовано голосование за самый оригинальный ролик. Окончание голосования - 7 марта в 12:00.

Награждение победителей состоится в парке имени Д.Ж. Жанаева 8 марта, сообщает пресс-служба дирекции.

Возрастное ограничение: 0+.
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