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В Улан-Удэ могут наказать сотрудников школы, по которой разгуливала девочка с ножом

В Улан-Удэ могут наказать сотрудников школы, по которой разгуливала девочка с ножом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Со всеми учениками уже провели профилактические беседы

В комитете по образованию администрации Улан-Удэ прокомментировали недавний громкий инцидент, который произошёл в СОШ № 63. Накануне в соцсетях появилась информация, что восьмиклассница ходила по коридорам с ножом и грозилась зарезать одноклассников.

Очевидцы заявили в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте»: девочка якобы бросалась на окружающих на перемене. В сообществе разместили и снимок школьницы с лезвием в руке.

В СОШ подтвердили: на это фото действительно ученица 8 класса. После появления постов руководство образовательного учреждения, классные руководители и учителя провели среди детей опрос о достоверности этой информации.

Со слов администрации школы, никто из учеников не видел опасных предметов в руках девочки. Преподаватели уже устроили профилактические беседы во всех классах второй смены, а в остальных их запланировали на пятницу, 3 марта.

Ответственные сотрудники школы могут понести наказание – в случае, если нарушения необходимых мер безопасности подтвердятся после проверки комитета по образованию. Там пообещали принять меры.  

Ранее в МВД по Бурятии «Байкал-Daily» рассказали: сообщение о произошедшем поступило в правоохранительные органы днём 2 марта. Очевидцы отметили, что восьмиклассница угрожала другим детям ножом. Однако снимок, по словам самой возмутительницы спокойствия, сделали даже не вчера, а раньше.

- Сотрудники полиции незамедлительно выехали в учебное заведение и установили личность девочки. Несовершеннолетняя пояснила, что фото несколько дней назад сделала её одноклассница. Намерений использовать нож у неё не было, – подчеркнули в пресс-службе республиканского управления МВД. – Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. 
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