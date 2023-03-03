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В Бурятии засняли неудачное мышкование соболя

В Бурятии засняли неудачное мышкование соболя
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Герой видео наведался в гости к сотрудникам нацпарка

В Забайкальском национальном парке Бурятии засняли охоту соболя. Видео, на котором зверёк пытается мышковать, сделал директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.

- Наверняка многие видели, как мышкуют лисицы зимой. В интернете множество таких видео. Учуяв или услышав добычу под снегом, лисы делают высокий прыжок на предполагаемое место расположения жертвы и ныряют в снег. За долю секунды зверь распознаёт, удачный был манёвр или его нужно повторить – далее он либо раскапывает снег лапами, либо продолжает охоту и совершает новый стремительный бросок. Сегодня мы хотим показать вам охоту соболя. Они тоже умеют мышковать! Правда, у героя нашего видео попытка вышла не совсем удачная: нырнув в снег, он делает кувырок, встаёт на лапы и убегает в сторону. Надеемся, позже он всё-таки сумел добыть себе обед и не остался голодным, - сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Бурятия национальный парк соболь дикие животные

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