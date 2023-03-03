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Большинство улан-удэнцев чувствуют себя любимыми

Большинство улан-удэнцев чувствуют себя любимыми
Общество,  Фото:Pixabay.com
Горожане рассказали, как о них заботятся вторые половинки

Большинство – 80% – работающих жителей бурятской столицы, которые состоят в браке или в отношениях,  чувствуют себя любимыми. Это выяснили во время опроса специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

По словам горожан, нежные чувства проявляются в мелочах. Кто-то, к примеру, заранее включает для второй половинки подогрев сидения в машине или даёт как следует выспаться в выходной день.

С возрастом улан-удэнцы всё реже видят знаки любви со стороны партнёра. Если среди респондентов от 25 до 34 лет любовь избранника (избранницы) ощущают 88%, то среди тех, кто старше 45-ти – 84%.

Изучая ответы представителей разных профессий, специалисты SuperJob узнали, что больше всего тех, кто чувствует любовь спутника жизни – среди докторов-мужчин (88%), воспитательниц (87%) и  администраторов (по 84% среди мужчин и женщин). Тех же, кто уверен в её отсутствии, больше среди аналитиков (по 15% среди представителей обоих полов), программистов (13% среди мужчин и 11% среди женщин) и системных администраторов (14% среди мужчин).

Представительницы прекрасного пола уверены в чувствах своей половины больше мужчин. Среди маркетологов это соотношение составляет 88% и 78%, среди экономистов – 83% и 71%,а среди юристов – 79% и 76% соответственно. Исключение – продавцы. В этой сфере всё меняется в обратную сторону 85% мужчин против 79% женщин Врачам, независимо от пола, в любви везёт больше, чем представителям других популярных профессий.
любовь отношения мужчины женщины

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