Большинство улан-удэнцев чувствуют себя любимыми

Горожане рассказали, как о них заботятся вторые половинки





Большинство – 80% – работающих жителей бурятской столицы, которые состоят в браке или в отношениях, чувствуют себя любимыми. Это выяснили во время опроса специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.По словам горожан, нежные чувства проявляются в мелочах. Кто-то, к примеру, заранее включает для второй половинки подогрев сидения в машине или даёт как следует выспаться в выходной день.С возрастом улан-удэнцы всё реже видят знаки любви со стороны партнёра. Если среди респондентов от 25 до 34 лет любовь избранника (избранницы) ощущают 88%, то среди тех, кто старше 45-ти – 84%.Изучая ответы представителей разных профессий, специалисты SuperJob узнали, что больше всего тех, кто чувствует любовь спутника жизни – среди докторов-мужчин (88%), воспитательниц (87%) и администраторов (по 84% среди мужчин и женщин). Тех же, кто уверен в её отсутствии, больше среди аналитиков (по 15% среди представителей обоих полов), программистов (13% среди мужчин и 11% среди женщин) и системных администраторов (14% среди мужчин).Представительницы прекрасного пола уверены в чувствах своей половины больше мужчин. Среди маркетологов это соотношение составляет 88% и 78%, среди экономистов – 83% и 71%,а среди юристов – 79% и 76% соответственно. Исключение – продавцы. В этой сфере всё меняется в обратную сторону 85% мужчин против 79% женщин Врачам, независимо от пола, в любви везёт больше, чем представителям других популярных профессий.