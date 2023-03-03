Театр «Байкал» отправляется на гастроли
Группа «Намгар» отправляется на гастроли по районам Бурятии. Концерты пройдут в начале апреля в Курумканском, Еравнинском, Кяхтинском и Селенгинском районах.
Музыкальная группа, входящая в состав театра «Байкал», представит зрителям свой альбом «Наян Наваа» (6+). Выпущенный два года назад альбом был признан в мире, а треки из альбома крутятся в эфире многих мировых радиостанций, сообщает министерство культуры РБ.
- Зритель услышит увлекательное собрание как популярных, так и новых песен, включающее шаманский вокал, горловое пение, скачущие ритмы, рок, джаз и завораживающие звуки природных ландшафтов, - рассказали в пресс-службе театра «Байкал».
График гастролей
3 апреля в 15:00 - с. Барагхан
3 апреля в 18:00 - с. Курумкан
4 апреля в 15:00 - с. Алла
4 апреля в 18:00 - с. Улюнхан
6 апреля в 17:00 - г. Кяхта
7 апреля в 16:00 - с. Усть-Эгита
7 апреля в 19:00 - с. Можайка
10 апреля в 15:00 - с. Новоселенгинск
10 апреля в 19:00 - с. Гусиное озеро
11 апреля в 15:00 - с. Селендума
11 апреля в 19:00 - с. Ташир
Возрастное ограничение: 6+.
«Намгар» услышат в районах Бурятии
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