Он откроется в Чите 31 мая
В Забайкальском крае определены даты X Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ). Как сообщили в оргкомитете, в этом году торжественная церемония открытия пройдёт 31 мая, гала-концерт с участием звёзд – 2 июня, закрытие с подведением итогов – 4 июня.
- В 2023 году кинофестиваль отметит свой десятилетний юбилей, поэтому оргкомитет поставил для себя приоритетную задачу расширить географию на ещё больше районов Забайкалья, звёздные гости посетят самые отдалённые уголки края и встретятся с местными жителями. Запланированы показы премьерных фильмов, мастер-классы режиссёров, творческие встречи и спектакли, выездные мероприятия, - рассказали организаторы.
В этом году кинофестиваль пройдёт на один день больше, у забайкальцев и гостей края будет возможность лично пообщаться со звёздами и перенять опыт у ведущих деятелей кинематографа.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья, это первый в истории фестиваль кино, проходящий на забайкальской земле, поддерживающий культуру, традиции и этнографические особенности региона. Президент кинофестиваля – народный артист РСФСР Александр Михайлов. Председатель оргкомитета кинофестиваля – Виктор Шкулев.
Определены даты проведения Забайкальского кинофестиваля
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Завершена регистрация участников на марафон серии «Russialoppet»
Дети поздравят своих мам и бабушек
По работе, выигравшей гран-при, поставят спектакль
Театр «Байкал» отправляется на гастроли
Также в музее города покажут «Бурятию в малых формах»
Мелодии моринхуура прозвучат в большом концерте
В столице Бурятии появится косплей-мастерская
Завтра в ЦСИ республики начнёт работу новая выставка
Правительство подпишет соглашения с Катаром и Кувейтом
Герой видео наведался в гости к сотрудникам нацпарка
Мобильные группы проверили, как местные жители соблюдают правила по содержанию своих питомцев
2 спортсмена выиграли золотые награды
Первый этап состоится завтра, 4 марта
К ним продолжат ездить фельдшеры из Кяхты
Они рискуют в любой момент поскользнуться и даже не успевают перейти дорогу