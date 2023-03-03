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Определены даты проведения Забайкальского кинофестиваля

Определены даты проведения Забайкальского кинофестиваля
Общество,  Фото:pixabay.com
Он откроется в Чите 31 мая

В Забайкальском крае определены даты X Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ). Как сообщили в оргкомитете, в этом году торжественная церемония открытия пройдёт 31 мая, гала-концерт с участием звёзд – 2 июня, закрытие с подведением итогов – 4 июня.

- В 2023 году кинофестиваль отметит свой десятилетний юбилей, поэтому оргкомитет поставил для себя приоритетную задачу расширить географию на ещё больше районов Забайкалья, звёздные гости посетят самые отдалённые уголки края и встретятся с местными жителями. Запланированы показы премьерных фильмов, мастер-классы режиссёров, творческие встречи и спектакли, выездные мероприятия, - рассказали организаторы.

В этом году кинофестиваль пройдёт на один день больше, у забайкальцев и гостей края будет возможность лично пообщаться со звёздами и перенять опыт у ведущих деятелей кинематографа.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья, это первый в истории фестиваль кино, проходящий на забайкальской земле, поддерживающий культуру, традиции и этнографические особенности региона. Президент кинофестиваля – народный артист РСФСР Александр Михайлов. Председатель оргкомитета кинофестиваля – Виктор Шкулев. 
Забайкальский край кинофестиваль кино мастер-класс. Чита гала-концерт

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