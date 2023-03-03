В Бурятии в День всех влюблённых родилось 26 детей

Среди них было 13 девочек и столько же мальчиков
В республиканском перинатальном центре «Эхын Баяр» рассказали, что в феврале там появился на свет 361 ребёнок – 185 мальчиков и 176 девочек. Мамами стали 351 жительница Бурятии.
Самым крупным ребёнком была девочка с весом 5 килограммов и ростом 58 сантиметров. А другая малышка при рождении весила всего 450 граммов.
Наиболее «плодовитым» днём оказалось 14 февраля – тогда родилось 13 девочек и столько же мальчиков, включая две двойни. Всего в последний месяц зимы в РПЦ зарегистрировали 10 пар двойняшек.
Горожане рассказали, как о них заботятся вторые половинки
Среди них было 13 девочек и столько же мальчиков
Ремонт приурочен к 60-летнему юбилею образовательного учреждения
Их начали приводить в порядок с наступлением весны
Но туристические визы россиянам пока не дают
Местным жителям посоветовали обратиться в Роспотребнадзор
До этого они в течение пяти лет были освобождены от таких платежей
В лидеры выбились четыре района республики
Их поставка в столицу Бурятии завершилась
Они сыграли в hээр шаалга
Заявку на стипендию нужно подать до 27 апреля
Он отправился на спецоперацию добровольцем
С жильцов дома два года брали по 1000 рублей за три лампочки
Поклонники оперной дивы могут увидеть и услышать любимую артистку в разных партиях
В дело вмешалась прокуратура