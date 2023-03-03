В Бурятии в День всех влюблённых родилось 26 детей



Наиболее «плодовитым» днём оказалось 14 февраля – тогда родилось 13 девочек и столько же мальчиков, включая две двойни. Всего в последний месяц зимы в РПЦ зарегистрировали 10 пар двойняшек.



В республиканском перинатальном центре «Эхын Баяр» рассказали, что в феврале там появился на свет 361 ребёнок – 185 мальчиков и 176 девочек. Мамами стали 351 жительница Бурятии.Самым крупным ребёнком была девочка с весом 5 килограммов и ростом 58 сантиметров. А другая малышка при рождении весила всего 450 граммов.