В Русдраме необычно отметят День театрального кассира

Билеты будут продавать артисты
Несколько лет русский драмтеатр имени Николая Бестужева в Улан-Удэ проводил акцию ко Дню театрального кассира. Он отмечается в первый понедельник марта.
«Этот год мы хотели пропустить, - сообщили в театре. - Но пару дней назад с инициативой провести «День театрального кассира-2023» выступили наши артисты!»
Не в понедельник, а 7 марта, во вторник, бестужевцев можно будет увидеть в окошечке кассы в здании театра. Они исполнят роли кассиров, а зрителей по традиции будут ждать скидки.
С 12:00 до 12.30 кассиром «поработает» Елизавета Михайлова. С 13:00 до 13:30 продавать билеты будет артист и музыкант Аюр Доржиев, С 14:00 до 14.30 в кассе театра зрителей ждет Лиана Щетилина, а с 15:00 до 15:30 - Роман Гаврилов.
ГРДТ имени Николая Бестужева обещает, что артисты в это время назовут в телеграм-канале театра промокод на все спектакли мартовского и апрельского репертуара. Речь и о премьерах.
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