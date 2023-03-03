В столице Бурятии чистят и моют светофоры

Их начали приводить в порядок с наступлением весны









- Всего светофорных объектов в городе 135. Самый большой – 14 транспортных и шесть пешеходных светофоров – на пересечении улицы Ербанова и Коммунистическая, а в целом по городу их более 1000 и около 500 соответственно, – отметили в КГХ.



Полностью привести объекты в порядок должны к концу марта.



- Сейчас вручную отмываем светофоры специальными незамерзающими средствами, а летом моем их водой. Ежегодно окрашиваем стойки и каждый месяц снимаем показания с приборов учёта на объектах. На каждой точке – узле светофора – есть такой прибор, – пояснил начальник подразделения по эксплуатации светофорных объектов МБУ «Горсвет» Чингиз Александров.



Все светофоры светодиодные – такие дольше служат. Оставить заявку о замене перегоревших светильников на улицах, сообщить о провисших кабелях и неисправных регулировщиков и других аварийных ситуациях, связанных с уличным освещением, можно, позвонив в диспетчерскую службу МБУ по номеру 8 (3012) 43-26-44.



Светофоры в столице Бурятии очищают от пыли и грязи, а их стойки – от рекламных листовок. Этим занимаются сотрудники МБУ «Горсвет». В пятницу, 3 марта, работы ведутся в Советском районе, сообщили в комитете городского хозяйства. Одновременно специалисты проверяют техническое состояние искусственных регулировщиков.