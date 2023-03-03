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Китай разрешил въезд из России без сдачи ПЦР-тестов

Китай разрешил въезд из России без сдачи ПЦР-тестов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Но туристические визы россиянам пока не дают

Китай разрешил въезд в страну без сдачи ПЦР для пассажиров прямых авиарейсов из России. Его можно заменить на экспресс-тест на антиген, в том числе его разрешается сдать дома самостоятельно. Но не раньше 48 часов до вылета, сообщает портал Tourdom со ссылкой на посольство КНР в России.

В посольстве КНР в России сообщили, что изменения вступили в силу с 1 марта. Послабления санитарных требований сделаны для удобства пассажиров. Эпидемиологическая ситуация в стране позволяет это сделать.

В своём сообщении дипмиссия КНР отмечает, что авиакомпаниям больше не требуется проверять у пассажиров сертификаты перед посадкой. Для въезда в страну туристу достаточно будет показать по прибытии в Китай специальный QR-код, подтверждающий, что он здоров. Чтобы его получить, нужно заполнить анкету о состоянии здоровья, приложив результат тестирования.

Это можно сделать на сайте (https://htdecl.chinaport.gov.cn), в мобильном приложении Handy Customs или в мессенджере WeChat.

Как отметили в посольстве, по прибытии в Китай может проводиться выборочное тестирование пассажиров. В частности, тех, у кого будут проблемы с анкетой или симптомы заболевания.
В полной мере воспользоваться возможностью упрощённого въезда россияне пока что не смогут, так как туристические визы гражданам РФ в Китае по-прежнему не выдают.

Без ПЦР смогут полететь те, кто рассматривает Китай в качестве транзитной страны на пути в Таиланд и Вьетнам. Главное – не забыть про ПЦР на обратном пути.


Китай туризм путешествие

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