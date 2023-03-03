03 марта

02 марта

Популярное

В магазинах в районе Бурятии продают яйца с перьями и помётом

В магазинах в районе Бурятии продают яйца с перьями и помётом
Общество,  Фото:Pixabay.com
Местным жителям посоветовали обратиться в Роспотребнадзор

Жители Баунтовского района рассказали в местной вайбер-группе «Баунт-инфо.24/7», что на прилавках местных магазинов всё чаще встречаются грязные яйца – с какими-то потёками, следами куриного помёта и фрагментами перьев. Сельчане поинтересовались, в чём причина.

Ответ дали в республиканском управлении Роспотребнадзора. Там отметили, что в санитарно-эпидемиологических правилах (СП 2.3.6.3668-20) есть перечень продуктов, которые нельзя допускать для реализации. В этом списке – и яйца с загрязнённой скорлупой, пороками и дефектами.

Покупатель в таком случае праве предъявить претензию продавцу, а если обращение проигнорируют, нужно сообщить о некачественном товаре в управление Роспотребнадзора, воспользовавшись электронным сервисом «Отправить обращение» на официальном сайте ведомства. Ещё один вариант – направить по почте (республика Бурятия, Улан-Удэ, улица Ключевская, 45Б) заказное письмо с уведомлением о вручении, пишет «Баунт-инфо.24/7».
яйца продукты жалоба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Китай разрешил въезд из России без сдачи ПЦР-тестов
Китай разрешил въезд из России без сдачи ПЦР-тестов
Общество, 03.03.2023
Но туристические визы россиянам пока не дают
В магазинах в районе Бурятии продают яйца с перьями и помётом
В магазинах в районе Бурятии продают яйца с перьями и помётом
Общество, 03.03.2023
Местным жителям посоветовали обратиться в Роспотребнадзор
Жители новостроек в Улан-Удэ начали платить взносы на капремонт
Жители новостроек в Улан-Удэ начали платить взносы на капремонт
Общество, 03.03.2023
До этого они в течение пяти лет были освобождены от таких платежей
В Улан-Удэ появилось 124 новых автобуса
В Улан-Удэ появилось 124 новых автобуса
Общество, 03.03.2023
Их поставка в столицу Бурятии завершилась
В Бурятии простятся с 45-летним лесником, погибшим на СВО
В Бурятии простятся с 45-летним лесником, погибшим на СВО
Общество, 03.03.2023
Он отправился на спецоперацию добровольцем
Улан-удэнцы получают «космические» счета за электроэнергию
Улан-удэнцы получают «космические» счета за электроэнергию
Общество, 03.03.2023
С жильцов дома два года брали по 1000 рублей за три лампочки

Знаменитые партии в исполнении Ольги Жигмитовой
Знаменитые партии в исполнении Ольги Жигмитовой
Общество, 03.03.2023
Поклонники оперной дивы могут увидеть и услышать любимую артистку в разных партиях
В столице Бурятии усилят защиту школ от собак
В столице Бурятии усилят защиту школ от собак
Общество, 03.03.2023
Сотрудники ЧОПов будут отгонять их от детей

Улан-удэнцев призвали набраться терпения из-за строительства третьего моста
Улан-удэнцев призвали набраться терпения из-за строительства третьего моста
Общество, 03.03.2023
В городе грядёт переустройство сетей и перекрытие улиц 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^