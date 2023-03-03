Местным жителям посоветовали обратиться в Роспотребнадзор
Жители Баунтовского района рассказали в местной вайбер-группе «Баунт-инфо.24/7», что на прилавках местных магазинов всё чаще встречаются грязные яйца – с какими-то потёками, следами куриного помёта и фрагментами перьев. Сельчане поинтересовались, в чём причина.
Ответ дали в республиканском управлении Роспотребнадзора. Там отметили, что в санитарно-эпидемиологических правилах (СП 2.3.6.3668-20) есть перечень продуктов, которые нельзя допускать для реализации. В этом списке – и яйца с загрязнённой скорлупой, пороками и дефектами.
Покупатель в таком случае праве предъявить претензию продавцу, а если обращение проигнорируют, нужно сообщить о некачественном товаре в управление Роспотребнадзора, воспользовавшись электронным сервисом «Отправить обращение» на официальном сайте ведомства. Ещё один вариант – направить по почте (республика Бурятия, Улан-Удэ, улица Ключевская, 45Б) заказное письмо с уведомлением о вручении, пишет «Баунт-инфо.24/7».
В магазинах в районе Бурятии продают яйца с перьями и помётом
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Но туристические визы россиянам пока не дают
Местным жителям посоветовали обратиться в Роспотребнадзор
До этого они в течение пяти лет были освобождены от таких платежей
В лидеры выбились четыре района республики
Их поставка в столицу Бурятии завершилась
Они сыграли в hээр шаалга
Заявку на стипендию нужно подать до 27 апреля
Он отправился на спецоперацию добровольцем
С жильцов дома два года брали по 1000 рублей за три лампочки
Поклонники оперной дивы могут увидеть и услышать любимую артистку в разных партиях
В дело вмешалась прокуратура
В столице Бурятии 438 тысяч жителей
Сотрудники ЧОПов будут отгонять их от детей
В городе грядёт переустройство сетей и перекрытие улиц
Он исполнит партию Радамеса