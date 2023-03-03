В магазинах в районе Бурятии продают яйца с перьями и помётом

Местным жителям посоветовали обратиться в Роспотребнадзор



Жители Баунтовского района рассказали в местной вайбер-группе «Баунт-инфо.24/7», что на прилавках местных магазинов всё чаще встречаются грязные яйца – с какими-то потёками, следами куриного помёта и фрагментами перьев. Сельчане поинтересовались, в чём причина.



Ответ дали в республиканском управлении Роспотребнадзора. Там отметили, что в санитарно-эпидемиологических правилах (СП 2.3.6.3668-20) есть перечень продуктов, которые нельзя допускать для реализации. В этом списке – и яйца с загрязнённой скорлупой, пороками и дефектами.



Покупатель в таком случае праве предъявить претензию продавцу, а если обращение проигнорируют, нужно сообщить о некачественном товаре в управление Роспотребнадзора, воспользовавшись электронным сервисом «Отправить обращение» на официальном сайте ведомства. Ещё один вариант – направить по почте (республика Бурятия, Улан-Удэ, улица Ключевская, 45Б) заказное письмо с уведомлением о вручении, пишет «Баунт-инфо.24/7».

