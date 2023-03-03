В библиотеке Улан-Удэ зажжётся косплей-«Маяк»

В столице Бурятии появится косплей-мастерская



В Улан-Удэ откроется пространство «Маяк», где каждый сможет перевоплотиться в любимого персонажа фильма, игры или аниме. Местом проведения проекта станет библиотека №13.



В работе косплей-мастерской примет участие Яна Карбушева («Zero Khankotyan») – косплеер со стажем, участница и победитель тематических фестивалей, амбассадор направления в столице Бурятии.



- «Маяк» — это косплей-мастерская, место, где у участников будет возможность создать свой образ и реализовать себя. Яна поделится опытом и расскажет о своей деятельности, а «Маяк» даст ответы на актуальные вопросы по косплею и поможет создать и продемонстрировать свой образ на мини-фестивале. Получая знания и тренируясь, вы не только создадите костюм любимого персонажа, но и получите незабываемые впечатления, - сообщает пресс-служба централизованной библиотечной системы Улан-Удэ.

