В столице Бурятии появится косплей-мастерская
В Улан-Удэ откроется пространство «Маяк», где каждый сможет перевоплотиться в любимого персонажа фильма, игры или аниме. Местом проведения проекта станет библиотека №13.
В работе косплей-мастерской примет участие Яна Карбушева («Zero Khankotyan») – косплеер со стажем, участница и победитель тематических фестивалей, амбассадор направления в столице Бурятии.
- «Маяк» — это косплей-мастерская, место, где у участников будет возможность создать свой образ и реализовать себя. Яна поделится опытом и расскажет о своей деятельности, а «Маяк» даст ответы на актуальные вопросы по косплею и поможет создать и продемонстрировать свой образ на мини-фестивале. Получая знания и тренируясь, вы не только создадите костюм любимого персонажа, но и получите незабываемые впечатления, - сообщает пресс-служба централизованной библиотечной системы Улан-Удэ.
В библиотеке Улан-Удэ зажжётся косплей-«Маяк»
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