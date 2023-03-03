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В Улан-Удэ появилось 124 новых автобуса

В Улан-Удэ появилось 124 новых автобуса
Общество,  Фото:правительство Бурятии
Их поставка в столицу Бурятии завершилась

Автобусный парк Улан-Удэ, как и обещали ранее власти, пополнился 124 новенькими транспортными средствами. Первая партия вышла на улицы города ещё в сентябре.

За это время автобусы совершили уже более 31 тысячи рейсов и перевезли 785 тысяч человек. Часть из них запустили по пяти новым маршрутам, которые связали центральную часть города с отдалёнными микрорайонами, рассказали в правительстве РБ.

Это лишь один из этапов внедрения новой транспортной модели, которую ранее разработало для Улан-Удэ агентство дорожной информации «Радар» из Перми. Соответствующий контракт с компанией заключили осенью 2021-го.

- У нас действительно есть транспортные проблемы. За последние 20 лет численность Улан-Удэ увеличилась почти на сто тысяч, а автомобилей стало больше втрое, – рассказывал в мае на совещании транспортного совета по развитию маршрутной сети города мэр Игорь Шутенков. – Не совсем хорошая транспортная обстановка сложилась не сегодня и не вчера, но решать вопрос нужно именно сейчас. Поэтому мы заказали для опытной компании из Перми разработку транспортной модели.

Специалисты приступили к научному исследованию. Они провели социологический опрос, а учётчики собирали необходимые сведения в автобусах

- Так мы получили информацию об объёмах пассажиропотока для каждого маршрута на каждом участке в будни и выходные. Его годовой объём превысил 78 миллионов человек. Операторы сотовой связи предоставили данные о распределении жителей Улан-Удэ и дислокации рабочих мест. Кроме того, удалось собрать сведения о затратах на передвижения по городу. В результате проведена актуализация модели транспортных сетей, – пояснил тогда исполнительный директор «Радара» Юрий Попов.

Сама модель состоит из трёх этапов. В Улан-Удэ хотят сократить число дублирующих и параллельных маршрутов, отменить старые и запустить другие – более оптимальные, а ещё – внедрить новое тарифное меню и систему пересадок.

В ближайшее время при поддержке ВЭБ.РФ в автобусах запустят социокультурный проект. Креативная команда города соберёт и запишет истории о республике, а затем создаст из них аудиогиды, озвученные местными жителями. Эти истории пассажиры смогут послушать, просто отсканировав QR-код. 
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