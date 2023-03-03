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Монголия заключит договоры о воздушном сообщении с новыми странами

Монголия заключит договоры о воздушном сообщении с новыми странами
Общество,  Фото:pixabay.com
Правительство подпишет соглашения с Катаром и Кувейтом

Кабинет министров Монголии на своём очередном заседании 1 марта поддержал проекты соглашений между правительством страны, правительством Катара и правительством Кувейта о воздушном сообщении и разрешил министру дорожно-транспортного развития С. Бямбацогту подписать эти документы от имени правительства.

- Программа действий правительства и «Новая политика восстановления» включают цели либерализации воздушного транспорта, увеличения количества международных рейсов, возобновления внутренних рейсов и превращения аэропорта «Чингис хаан» в международный центр. Кроме того, туризм является одним из ключевых секторов для диверсификации экономики и увеличения валютных поступлений. Правительство объявило 2023-2025 годы «Годами посещения Монголии». В этом контексте министерство транспорта работает над политикой и целями в области обеспечения комфортных полётов, доступных авиабилетов и увеличения авиарейсов. В настоящее время министерство транспорта осуществляет следующие меры в области либерализации воздушного транспорта, расширения сети полётов и продвижения туризма, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Напомним, что на сегодняшний день Монголия имеет соглашения о воздушном сообщении с 39 странами и планирует заключить новые соглашения примерно с 10 странами в 2023 году.

- В 2023 году мы планируем заключить договор по открытому небу с Соединёнными Штатами и Австралией. В первой половине этого года будет заключено соглашение о воздушном сообщении с Грецией, Венгрией и Великобританией. В результате Монголия получит правовую основу для осуществления свободных и без каких-либо ограничений полётов в мировые авиатранспортные узлы, - заявил министр транспорта С. Бямбацогт.

Монголия авиаперевозки туризм

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