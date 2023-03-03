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В России объявлен конкурс на президентскую стипендию для обучения за рубежом

В России объявлен конкурс на президентскую стипендию для обучения за рубежом
Общество,  Фото:pixabay.com.
Заявку на стипендию нужно подать до 27 апреля

Минобрнауки России объявляет о начале приёма заявок от кандидатов на назначение стипендий президента России для обучения за рубежом.

- Государственная поддержка по этой стипендии покроет все расходы на обучение в иностранном вузе, расположенном на территории дружественного государства. Также ей можно воспользоваться для оплаты визы, проезда до университета и обратно, проживания, медицинской страховки и перемещения на местном транспорте, - говорится на сайте ведомства.

Стипендию смогут получить 100 человек: 40 студентов и 60 аспирантов российских вузов и научных организаций. К участию в конкурсе не допускаются лица, завершающие обучение в 2023 году.

При отборе конкурсная комиссия будет учитывать наличие:
— подтверждающих документов о знании иностранного языка принимающей стороны,
— статей, опубликованных в научных журналах и изданиях, а также публикаций в материалах конференций,
— сведений об охранных документах на результаты интеллектуальной деятельности (открытия, патенты, свидетельства),
— статуса победителя олимпиад, фестивалей и других научных, научно-технических и творческих конкурсов,
— сертификата победителя конкурса грантов для молодых учёных на проведение научных исследований (для аспирантов),
— рекомендательных писем от российских и зарубежных учёных.

Для участия в отборе студенту или аспиранту до 27 апреля необходимо представить комплект документов ответственному за оформление конкурсной заявки от вуза.

Подробная информация о требованиях по оформлению пакета документов доступна на сайте Минобрнауки России (https://minobrnauki.gov.ru/press-center/announcements/64769/?lang=ru).



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