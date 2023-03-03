Заявку на стипендию нужно подать до 27 апреля
Минобрнауки России объявляет о начале приёма заявок от кандидатов на назначение стипендий президента России для обучения за рубежом.
- Государственная поддержка по этой стипендии покроет все расходы на обучение в иностранном вузе, расположенном на территории дружественного государства. Также ей можно воспользоваться для оплаты визы, проезда до университета и обратно, проживания, медицинской страховки и перемещения на местном транспорте, - говорится на сайте ведомства.
Стипендию смогут получить 100 человек: 40 студентов и 60 аспирантов российских вузов и научных организаций. К участию в конкурсе не допускаются лица, завершающие обучение в 2023 году.
При отборе конкурсная комиссия будет учитывать наличие:
— подтверждающих документов о знании иностранного языка принимающей стороны,
— статей, опубликованных в научных журналах и изданиях, а также публикаций в материалах конференций,
— сведений об охранных документах на результаты интеллектуальной деятельности (открытия, патенты, свидетельства),
— статуса победителя олимпиад, фестивалей и других научных, научно-технических и творческих конкурсов,
— сертификата победителя конкурса грантов для молодых учёных на проведение научных исследований (для аспирантов),
— рекомендательных писем от российских и зарубежных учёных.
Для участия в отборе студенту или аспиранту до 27 апреля необходимо представить комплект документов ответственному за оформление конкурсной заявки от вуза.
Подробная информация о требованиях по оформлению пакета документов доступна на сайте Минобрнауки России (https://minobrnauki.gov.ru/press-center/announcements/64769/?lang=ru).
В России объявлен конкурс на президентскую стипендию для обучения за рубежом
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