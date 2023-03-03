В Бурятии простятся с 45-летним лесником, погибшим на СВО





Работал Иванов в Иволгинском лесхозе лесоводом. Он отводил лесосеки, восстанавливал погибшие леса и не раз проявлял мужество и стойкость в борьбе с огненной стихией. По словам коллег, даже в критические моменты он сохранял ясность ума и решительность, а ещё всей душой болел за лесное достояние республики. Олег тушил возгорания не только в Иволгинском районе – вместе с группой он объехал всю республику.



Иванова запомнили как доброго и отзывчивого человека и товарища, на которого можно было положиться. В июне он добровольцем отправился на СВО. У него остались мама, сёстры и младший брат.



-Мать потеряла сына, четыре сестры и младший брат остались без брата, а мы – без товарища и верного друга, – рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства и выразили глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего.





В пятницу, 3 марта, в селе Колобки Иволгинского района проводят в последний путь 45-летнего Олега Иванова – «лесного солдата», как называли его коллеги. Он погиб 7 февраля во время специальной военной операции на Украине.Олег Сергеевич родился в селе Колобки 1 октября 1977 года. С 1984-го по 1992-ой учился в местной СОШ, а в 1996-ом ушёл в армию. Служил наш земляк в Кяхте. В 2000-ом он заключил контракт. Участвовал в боевых действиях в Чечне, сообщает «Иволга-инфо.24/7». Затем вернулся в Бурятию и поступил в лесопромышленный колледж в Улан-Удэ. Стал специалистом лесного и лесопаркового хозяйства.