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В Бурятии простятся с 45-летним лесником, погибшим на СВО

В Бурятии простятся с 45-летним лесником, погибшим на СВО
Общество,  Фото:РАЛХ
Он отправился на спецоперацию добровольцем

В пятницу, 3 марта, в селе Колобки Иволгинского района проводят в последний путь 45-летнего Олега Иванова – «лесного солдата», как называли его коллеги. Он погиб 7 февраля во время специальной военной операции на Украине.

Олег Сергеевич родился в селе Колобки 1 октября 1977 года. С 1984-го по 1992-ой учился в местной СОШ, а в 1996-ом ушёл в армию. Служил наш земляк в Кяхте. В 2000-ом он заключил контракт. Участвовал в боевых действиях в Чечне, сообщает «Иволга-инфо.24/7». Затем вернулся в Бурятию и поступил в лесопромышленный колледж в Улан-Удэ. Стал специалистом лесного и лесопаркового хозяйства.

Работал Иванов в Иволгинском лесхозе лесоводом. Он отводил лесосеки, восстанавливал погибшие леса и не раз проявлял мужество и стойкость в борьбе с огненной стихией. По словам коллег, даже в критические моменты он сохранял ясность ума и решительность, а ещё всей душой болел за лесное достояние республики. Олег тушил возгорания не только в Иволгинском районе – вместе с группой он объехал всю республику.

Иванова запомнили как доброго и отзывчивого человека и товарища, на которого можно было положиться. В июне он добровольцем отправился на СВО. У него остались мама, сёстры и младший брат.

-Мать потеряла сына, четыре сестры и младший брат остались без брата, а мы – без товарища и верного друга, – рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства и выразили глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего.

смерть

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