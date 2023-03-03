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В Агинском округе выбрали лучшие патриотические пьесы

В Агинском округе выбрали лучшие патриотические пьесы
Общество,  Фото:pixabay.com
По работе, выигравшей гран-при, поставят спектакль

В Агинском Бурятском округе подвели итоги конкурса пьес на бурятском языке патриотической направленности. Жюри определило одного обладателя гран-при и трёх лауреатов 1-й, 2-й и 3-й степеней. Оргкомитет готовит церемонию награждения, которая состоится в апреле.

Конкурс пьес на бурятском языке на патриотическую тему стартовал 20 января и завершился 25 февраля.

- Всего прислали на конкурс тринадцать пьес с интересными и оригинальными сюжетами, которые ранее не публиковались в печати, не участвовали в других конкурсах и не были поставленными на сцене, двенадцать авторов из Агинского Бурятского округа Забайкальского края и Республики Бурятия. Среди авторов были и состоявшиеся драматурги, и авторы, впервые пробующие своё перо в этом жанре, - сообщает центр развития бурятской культуры Забайкальского края.

По решению конкурсной комиссии, в результате обсуждения и открытого голосования, места распределились следующим образом:
Гран-при - Цырегма Сампилова;
I место - Сергей Доржиев;
II место - Намсалма Доржипаланова;
III место - Батожаргал Гармажапов.

Кроме этого, отмечены творческие работы Цындымы Бабуевой, а также работа Светланы Махабадаровой.

Вторым этапом проекта станет постановка спектакля по пьесе – обладателю гран-при. В постановке спектакля примут участие творческая команда из режиссёрско-постановочной группы и актёров. После премьеры молодёжь и зрители спектакля обсудят спектакль, пьесу и поднятую тему патриотизма.

В марте месяце пройдёт подготовительный процесс к постановке пьесы, в конце апреля планируется премьера спектакля.

Агинский Бурятский округ конкурс патриотическое воспитание драматургия пьеса

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