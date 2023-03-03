Знаменитые партии в исполнении Ольги Жигмитовой

Дочь царя Египта Амнерис из оперы «Аида» (16+), Любаша из «Царской невесты» (12+), князь Ратмир из «Руслана и Людмилы» (6+) - народная артистка Бурятии Ольга Жигмитова предстанет перед публикой в разных образах.
Мартовская афиша Бурятского государственного академического театра оперы и балета пестрит громкими названиями. 10 марта публике будет представлена опера «Аида», 15 марта - Спектакль Владимира Рылова по опере Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста» (semi-stage), а 30 марта зрители смогут пролистать Страницы оперы «Руслан и Людмила».
Поклонники оперной дивы Ольги Жигмитовой могут увидеть и услышать любимую артистку в разных партиях. Сама артистка готовится к каждому спектаклю основательно. По её словам, оперное пение и классическая музыка «исцеляют душу и дарят надежду, веру, любовь».
Амнерис – дочь царя Египта (возрастное ограничение - 16+)
В опере «Аида» Ольга Жигмитова предстанет в образе дочери царя Египта Амнерис. Опера повествует о судьбе Амнерис, эфиопской рабыни Аиды (партию исполнит Батчимэг Самбуу) и Радамеса (партию исполнит Михаил Пирогов), начальника дворцовой стражи египтян. Трагедийный сюжет рассказывает об истории любви героев под великую музыку Джузеппе Верди.
- Амнерис не добивается своего, её ревность к Аиде, её уговоры Радамеса жениться на ней во имя спасения его жизни отвергнуты возлюбленным. Смерть Аиды и Радамеса доказывает, что у любви нет преград, их чувства друг к другу вечны. Мне очень жалко мою героиню, в её эпохе существовали строжайшие законы, которые она не могла изменить, уговорить о пощаде Радамеса жрецов. Думаю, что и Амнерис, как женщина, хотела простой, светлой любви, но именно этого ей не удалось на её пути. По драматургии это сложнейшая опера, в ней множество художественных замыслов, тонкостей и мощи. Опера красивая, яркая, захватывающая, и мы с радостью проходим сейчас репетиционные процессы. Кстати у Батчимэг Самбуу будет дебют в партии Аиды, и я желаю ей выступить вдохновенно, тонко, осмысленно. Ведь спеть Аиду - это мечта многих сопран мира! На оперу «Аиду» нужно обязательно прийти каждому, необыкновенно красивая музыка, роскошные массовые сцены, монументальные декорации, нужно хоть один раз это увидеть!» – говорит Ольга Жигмитова.
Над монументальным оформлением сцены основательно потрудились художественно-технические цеха Бурятского театра оперы и балета. Премьера в Бурятии состоялась 18 сентября 2013 года. (Мировая премьера: 24 декабря 1871 года, Каир).
Как сообщает Министерство культуры Бурятии, для постановки этой оперы были приглашены мастера Мариинского театра: дирижёр Леонид Корчмар, режиссёр-постановщик Алексей Степанюк и художник Вячеслав Окунев. По мнению министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, постановка впечатлит зрителя своей масштабностью: костюмы, декорации, хор, миманс, балет.
Любаша из «Царской невесты» (возрастное ограничение – 12+)
15 марта оперная дива снова исполнит партию женщины с неразделённой любовью. Спектакль Владимира Рылова по опере Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста» в формате semi-stage был поставлен на сцене Бурятского театра оперы и балета в марте 2022 года.
Эта опера о страстной любви, сжигающей все вокруг. В основу драмы положен малоизвестный исторический эпизод третьей женитьбы Ивана Грозного. Любаша - любовница опричника Григория Грязного (исполняет Намахай Мунхзул). Из ревности она решается отравить «царскую невесту» Марфу Васильевну Собакину (исполняет Дина Санданова) и обращается к лекарю Бомелию (исполняет Дамба Занданов), который соглашается дать «отраву» взамен на любовь Любаши.
- Я пою партию Любаши ещё с консерватории. Когда училась в Санкт-Петербурге исполняла эту партию и очень её люблю. Я прожила не один и не два раза её судьбу на сцене. Каждый раз я плачу, потому что бедная Любаша опять страдает. Она заказала зелье, чтобы уничтожить свою соперницу. Я не знаю, как вот таких героинь играть, честно говоря, сердце кровью обливается, потому что я считаю, конечно, что совершать такие поступки - это большой грех, - рассказывает Ольга Жигмитова.
Боль и страдания, любовь и вера – спектакль «Царская невеста» обнажает души артистов и не только. По словам маэстро Владимира Рылова, «человек не меняется, он так же любит, так же страдает от неразделённой любви, так же счастлив в любви взаимной, так же подвержен страшным пароксизмам ревности, презрения, ненависти, которые приводят его к смертному греху: убийству».
У Римского-Корсакова события происходят во времена Ивана Грозного. В Бурятском театре оперы и балета представлена определённая условность - все персонажи одеты в костюмы первой половины XX-го века.
Партия Ратмира из «Руслана и Людмилы» (возрастное ограничение – 6+)
Партию хазарского князя Ратмира в опере Глинки «Руслан и Людмила» исполняют женщины. В Бурятском театре оперы и балета 30 марта её исполнит Ольга Жигмитова. Певица поделилась, что ранее с этой партией не сталкивалась. Но маэстро Владимир Рылов настоял, и эксперимент удался.
- Партию Ратмира я либо боялась исполнять, либо не настолько эта роль мне была раскрыта вокально и музыкально. Любая певица, обладающая голосом меццо -сопрано или контральто, скажет, что это сложнейшая партия. Длительность большой арии «И жар, и зной» составляет почти 13 минут. Исполнение требует выдержки и высочайшего артистизма. Можно сказать, что маэстро Владимир Рылов заставил меня спеть и запеть. И теперь я пою Ратмира повсюду. Меня везде приглашают выступать в концертах и спектаклях именно с этой партией. Она ярко выраженная музыкально, необычная, - поделилась певица.
Опера «Руслан и Людмила» идёт на сцене театра в концертном исполнении.
В марте публика может не только насладиться голосами Ольги Жигмитовой и солистов театра в трёх операх, но и посмотреть знаменитые спектакли в разных форматах:
- 10 марта – опера Джузеппе Верди «Аида»,
- 15 марта -Спектакль Владимира Рылова по опере Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста» (semi-stage),
- 30 марта - Страницы оперы «Руслан и Людмила» (концертное исполнение),
- 10 марта – опера Джузеппе Верди «Аида»,
- 15 марта -Спектакль Владимира Рылова по опере Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста» (semi-stage),
- 30 марта - Страницы оперы «Руслан и Людмила» (концертное исполнение),