Знаменитые партии в исполнении Ольги Жигмитовой







Боль и страдания, любовь и вера – спектакль «Царская невеста» обнажает души артистов и не только. По словам маэстро Владимира Рылова, «человек не меняется, он так же любит, так же страдает от неразделённой любви, так же счастлив в любви взаимной, так же подвержен страшным пароксизмам ревности, презрения, ненависти, которые приводят его к смертному греху: убийству».



У Римского-Корсакова события происходят во времена Ивана Грозного. В Бурятском театре оперы и балета представлена определённая условность - все персонажи одеты в костюмы первой половины XX-го века.



Партия Ратмира из «Руслана и Людмилы» (возрастное ограничение – 6+)



Партию хазарского князя Ратмира в опере Глинки «Руслан и Людмила» исполняют женщины. В Бурятском театре оперы и балета 30 марта её исполнит Ольга Жигмитова. Певица поделилась, что ранее с этой партией не сталкивалась. Но маэстро Владимир Рылов настоял, и эксперимент удался.



- Партию Ратмира я либо боялась исполнять, либо не настолько эта роль мне была раскрыта вокально и музыкально. Любая певица, обладающая голосом меццо -сопрано или контральто, скажет, что это сложнейшая партия. Длительность большой арии «И жар, и зной» составляет почти 13 минут. Исполнение требует выдержки и высочайшего артистизма. Можно сказать, что маэстро Владимир Рылов заставил меня спеть и запеть. И теперь я пою Ратмира повсюду. Меня везде приглашают выступать в концертах и спектаклях именно с этой партией. Она ярко выраженная музыкально, необычная, - поделилась певица.



Опера «Руслан и Людмила» идёт на сцене театра в концертном исполнении.





В марте публика может не только насладиться голосами Ольги Жигмитовой и солистов театра в трёх операх, но и посмотреть знаменитые спектакли в разных форматах:

- 10 марта – опера Джузеппе Верди «Аида»,

- 15 марта -Спектакль Владимира Рылова по опере Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста» (semi-stage),

- 30 марта - Страницы оперы «Руслан и Людмила» (концертное исполнение),



