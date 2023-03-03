Также в музее города покажут «Бурятию в малых формах»
В Улан-Удэ музей истории города запускает новую постоянную выставку «История одной картины». Каждый месяц в музее посетители смогут увидеть одно произведение известных художников Бурятии и столицы республики. Работа будет выставлена с полным описанием и информацией об авторе.
Также всех гостей и жителей города Улан-Удэ приглашают посетить выставку «Бурятия в малых формах». Выставка работает до конца недели.
- Представленные работы удивляют обилием мелких деталей и разнообразием материалов. Произведения художников Ринчиндоржиева Алдара, Гумпыловой Дулмасу, Петровой Дарьи и Разживиной Елены наполнены теплотой и любовью к родному краю, - сообщает пресс-служба музея истории города Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ расскажут «Историю одной картины»
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