В Улан-Удэ расскажут «Историю одной картины»

Также в музее города покажут «Бурятию в малых формах»



В Улан-Удэ музей истории города запускает новую постоянную выставку «История одной картины». Каждый месяц в музее посетители смогут увидеть одно произведение известных художников Бурятии и столицы республики. Работа будет выставлена с полным описанием и информацией об авторе.



Также всех гостей и жителей города Улан-Удэ приглашают посетить выставку «Бурятия в малых формах». Выставка работает до конца недели.



- Представленные работы удивляют обилием мелких деталей и разнообразием материалов. Произведения художников Ринчиндоржиева Алдара, Гумпыловой Дулмасу, Петровой Дарьи и Разживиной Елены наполнены теплотой и любовью к родному краю, - сообщает пресс-служба музея истории города Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 6+.

