В Иркутской области пробегут лыжный марафон

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Завершена регистрация участников на марафон серии «Russialoppet»



Лыжный марафон «Краслэнд БАМ Огоньки-2023» всероссийской серии «Russialoppet» состоится 5 марта на станции Огоньки в Шелеховском районе Иркутской области. На старт планируют выйти более 300 участников из 18 регионов страны.



Регистрацию прошли участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Московской, Иркутской, Новосибирской, Нижегородской, Архангельской, Челябинской областей, Забайкальского, Хабаровского, Красноярского краёв и других регионов.



- Лыжный марафон БАМ имеет богатую спортивную историю, которая насчитывает более 40 лет. Трассы полностью готовы. Дорогу до места старта расчистим тяжёлой дорожной техникой. Уверен, что участники по достоинству оценят проведённую подготовительную работу и получат удовольствие от соревнований, – отметил руководитель оргкомитета марафона Артём Детышев.



Для участников «Краслэнд БАМ Огоньки» предусмотрены три дистанции: «Марафон» (50 км), «Лайт-Марафон» (36 км) и «Мини-марафон» (22 км). Покорять их спортсмены будут классическим стилем. Всем будут вручать уникальные медали финишёра. Для самых маленьких – детский забег «БАМ Kids» (1 км). Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.



Возрастное ограничение: 0+.

