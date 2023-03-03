В дело вмешалась прокуратура
Заведующий детского сада Тарбагатайского района Бурятии незаконно издал приказ об отчислении ребёнка. Основанием для этого послужил тот факт, что его родитель, являвшийся работником этого детсада, был уволен по собственному желанию.
Родители обратились в прокуратуру.
Врио начальника районного управление образования внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого незаконный приказ отменен, заведующий детским садом привлечён к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии отчислили из детсада ребёнка уволенного сотрудника
Общество, Фото:
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