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В микрорайоне Улан-Удэ за день отловили 16 собак

В микрорайоне Улан-Удэ за день отловили 16 собак
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Мобильные группы проверили, как местные жители соблюдают правила по содержанию своих питомцев

139 домовладений обследовали четыре мобильные группы в ходе очередного рейда в микрорайоне Восточный города Улан-Удэ. Было составлено четыре протокола за нарушение правил выгула домашних животных и отсутствие регистрации. Ветеринары вакцинировали семь собак, зарегистрировали - три. Службы отлова поймали 16 особей. Об этом рассказали в комитете городского хозяйства.

Также были проведены профилактические беседы об ответственном обращении с животными в школе №7, лицее №27, детских садах «Улыбка» и «Дельфинчик». Территории общеобразовательных учреждений были обследованы на наличие безнадзорных животных.

Как напоминает управление по информационной политике Улан-Удэ, горожанам следует соблюдать правила содержания домашних питомцев: регистрировать их, не отпускать на самовыгул. Штрафы за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападений на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей.

О безнадзорных собаках можно сообщить в службы отлова:
– в Советском районе – ООО «ЦАСС», тел. 37-83-13;
– в Железнодорожном – ООО «Ананда», тел. 62-19-99;
– в Октябрьском – ИП Жихарева, тел. 67-92-92.
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