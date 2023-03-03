В микрорайоне Улан-Удэ за день отловили 16 собак

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Мобильные группы проверили, как местные жители соблюдают правила по содержанию своих питомцев



139 домовладений обследовали четыре мобильные группы в ходе очередного рейда в микрорайоне Восточный города Улан-Удэ. Было составлено четыре протокола за нарушение правил выгула домашних животных и отсутствие регистрации. Ветеринары вакцинировали семь собак, зарегистрировали - три. Службы отлова поймали 16 особей. Об этом рассказали в комитете городского хозяйства.



Также были проведены профилактические беседы об ответственном обращении с животными в школе №7, лицее №27, детских садах «Улыбка» и «Дельфинчик». Территории общеобразовательных учреждений были обследованы на наличие безнадзорных животных.



Как напоминает управление по информационной политике Улан-Удэ, горожанам следует соблюдать правила содержания домашних питомцев: регистрировать их, не отпускать на самовыгул. Штрафы за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападений на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей.



О безнадзорных собаках можно сообщить в службы отлова:

– в Советском районе – ООО «ЦАСС», тел. 37-83-13;

– в Железнодорожном – ООО «Ананда», тел. 62-19-99;

– в Октябрьском – ИП Жихарева, тел. 67-92-92.

