В столице Бурятии усилят защиту школ от собак

Сотрудники ЧОПов будут отгонять их от детей





Глава бурятской столицы потребовал усилить контроль за территориями городских СОШ и оградить их от беспризорных псов. Следить, не бродят ли собаки около учебных заведений, будут сотрудники частных охранных предприятий – договоры с ЧОПами уже дополнили соответствующим пунктом и составили графики обхода.Кроме того, в школах назначили ответственных по организации профилактической работы с детьми. Об этом сообщили в комитете по образованию городской администрации. На совещании в мэрии Игорь Шутенков поручил усилить меры по предупреждению нападений безнадзорных животных на ребятишек.- Антитеррористические мероприятия требуют от нас, чтобы поставили заборы. Заборы везде есть, а ворота всё равно открыты. Все мы живём в городе, все проходим мимо школ и видим это. Поэтому поручаю провести с директорами организационно-хозяйственные мероприятия, – отметил мэр Улан-Удэ и призвал более детально отработать вопрос безопасности со всеми СОШ.В течение года в школах регулярно проводят профилактические беседы и раздаются памятки на случай встречи с уличными псами. Улан-удэнские СОШ также активно взаимодействуют с родительскими комитетами и советами отцов по сопровождению детей в образовательные учреждения в частном секторе. А ещё – контролируют своевременный вывоз мусора, чтобы не привлекать животных. Персональную ответственность за нападение четвероногих на учеников несут руководители образовательных учреждений, напомнили в администрации.