Каратисты Бурятии завоевали 7 медалей первенства двух округов

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

2 спортсмена выиграли золотые награды



Сборная Бурятии по киокусинкай (дисциплина «кёкусин-кан») под руководством Алексея Фёдорова и Леонида Кондратьева завоевала 7 медалей первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, награды выиграли:

I место – Павел Б.;

I место – Мария К.;

II место – Константин Л.;

II место – Александра Ц.;

II место – Александра Д.;

III место – Глеб Ш.;

III место – Иван Ш.



- Наша команда была очень подготовленной, но на турнир съехались лучшие из своих регионов, поэтому конкуренция была жёсткой. Каждый бой был тяжёлым, проходных и лёгких поединков не было. На турнире я был в качестве рефери, поэтому, к сожалению, большинство боёв своих воспитанников не видел, но слышал, как вся команда болела за каждого нашего бойца, - поделился директор спортивного клуба «Чёрный пояс» Алексей Фёдоров.



За право называться лучшими в этом виде спорта боролись более 200 спортсменов из Забайкальского края, Саха (Якутии), Красноярского края, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областей и Бурятии. Сами соревнования проходили в Новосибирске с 25 по 26 февраля.

