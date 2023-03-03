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Каратисты Бурятии завоевали 7 медалей первенства двух округов

Каратисты Бурятии завоевали 7 медалей первенства двух округов
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
2 спортсмена выиграли золотые награды

Сборная Бурятии по киокусинкай (дисциплина «кёкусин-кан») под руководством Алексея Фёдорова и Леонида Кондратьева завоевала 7 медалей первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, награды выиграли:
I место – Павел Б.;
I место – Мария К.;
II место – Константин Л.;
II место – Александра Ц.;
II место – Александра Д.;
III место – Глеб Ш.;
III место – Иван Ш.

- Наша команда была очень подготовленной, но на турнир съехались лучшие из своих регионов, поэтому конкуренция была жёсткой. Каждый бой был тяжёлым, проходных и лёгких поединков не было. На турнире я был в качестве рефери, поэтому, к сожалению, большинство боёв своих воспитанников не видел, но слышал, как вся команда болела за каждого нашего бойца, - поделился директор спортивного клуба «Чёрный пояс» Алексей Фёдоров.

За право называться лучшими в этом виде спорта боролись более 200 спортсменов из Забайкальского края, Саха (Якутии), Красноярского края, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областей и Бурятии. Сами соревнования проходили в Новосибирске с 25 по 26 февраля.
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