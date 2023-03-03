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В Улан-Удэ исполнят музыкальное произведение к столетию Бурятии

В Улан-Удэ исполнят музыкальное произведение к столетию Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мелодии моринхуура прозвучат в большом концерте

В Улан-Удэ проходит VIII межрегиональный фестиваль-конкурс «Хуурайм наадан-2023» с участием исполнителей, мастеров и композиторов. На гала-концерте фестиваля выступят лучшие исполнители и оркестры бурятских народных инструментов Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Артисты порадуют зрителей исполнением народных мелодий и мировой классики.

Также состоится премьера музыкального произведения к столетию Республики Бурятия в исполнении сводного оркестра республики. Кроме этого, в фойе театра развернётся выставка народных музыкальных инструментов, изготовленных мастерами-участниками конкурса.

В конкурсной программе участники покажут своё мастерство в трёх номинациях: исполнители на бурятских народных инструментах, мастера-изготовители бурятских народных инструментов, композиторы произведений для бурятских народных инструментов.

В республиканском центре народного творчества сообщили, что гала-концерт фестиваля «Хуурайм наадан» состоится 14 марта в Бурятском академическом театре драмы имени Х. Намсараева.

Возрастное ограничение: 6+.
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