Улан-удэнцев призвали набраться терпения из-за строительства третьего моста

В городе грядёт переустройство сетей и перекрытие улиц
Там будут перекладывать сети связи, водо- и теплоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации и участок ливнёвки. Работы затронут и трамвайные пути. Кроме того, строители займутся устройством участка водоотведения с моста и транспортных развязок. Движение перекроют, чтобы организовать круговое движение на пересечении этих улиц, предусмотренное проектом.
Схема движения некоторых маршруток и автобусов – № 17, 77, 82, 134 и 135 – изменится. Они будут объезжать закрытый участок через Сахьяновой, Терешковой и Бабушкина. Завершить работы планируют к июлю. Улан-удэнцев просят набраться терпения.
- У нас в городе интенсивно развивается транспортная система. Один из объектов – третий мост через Уду. Мы входим в стадию основных работ по строительству уличных развязок, поэтому в 2023 году на какое-то время улицы будут частично перекрываться, – отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. – Запланирован вынос коммуникаций и строительство непосредственно самих развязок. Огромная просьба – набраться терпения. Этот год у нас заключительный. Чтобы не затягивать сроки, будем интенсивно трудиться. Подрядчик готов работать в три смены, чтобы новый мост появился в 2024 году.