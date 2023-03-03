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Михаил Пирогов впервые выступит в опере «Аида» на бурятской сцене

Михаил Пирогов впервые выступит в опере «Аида» на бурятской сцене
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он исполнит партию Радамеса

Известный тенор исполнит партию Радамеса, начальника дворцовой стражи египтян, на сцене Бурятского театра оперы и балета 10 марта.

- Оперу Джузеппе Верди «Аида» можно по праву назвать одной из лучших в истории музыки. Всё в ней прекрасно: колоритная музыка, яркие образы и необычный сюжет, основанный на реальных исторических событиях, что придаёт особую остроту, - сообщили в пресс-службе театра.

«Аида» повествует о судьбе дочери царя Египта Амнерис, эфиопской рабыни Аиды и Радамеса, начальника дворцовой стражи египтян. Трагедийный сюжет рассказывает об истории любви героев под великую музыку Джузеппе Верди.

Михаил Пирогов, обладатель национальной премии «Золотая маска», заслуженный артист Бурятии, известный оперный певец приглашает жителей и гостей Улан-Удэ на оперу «Аида» Джузеппе Верди (16+).

- Дорогие друзья! Поздравляю всех с праздником Белого месяца! Счастья, любви, благополучия. 10 марта на родной сцене у меня будет дебют в опере «Аида». Партию Радамеса я много раз пел в других театрах, но на родной сцене спою впервые. С нетерпением жду встречи, - отметил Михаил Пирогов.

Mиxaил Пиpoгoв — драматический тенор, как отметили в интepнeт-пopтaлe Belcanto.ru, c «гoлocoм блaгopoднo-кpacивoгo мaтoвoгo тeмбpa и apтиcтичecким мacтepcтвoм». Пeвeц являeтcя coлиcтoм Бypятcкoгo тeaтpa oпepы и бaлeтa, Kpacнoяpcкoгo тeaтpa oпepы и бaлeтa, Hoвocибиpcкoгo тeaтpa oпepы и бaлeтa, приглашенным солистом Большого театра ,Мариинского театра, московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова и других.

Главные партии исполнят ведущие солисты театра. Аида – Батчимэг Самбуу, Радамес – Михаил Пирогов, Амнерис – Ольга Жигмитова, дирижёр — Валерий Волчанецкий. Опера «Аида» впечатлит зрителей своей масштабностью: костюмы, декорации, хор, миманс, балет». Премьера в Бурятии состоялась 18 сентября 2013 года при поддержке министерства культуры республики.

Возрастное ограничение: 16+

оперное искусство

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