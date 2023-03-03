В последний путь Вячеслава Дагаева проводят в двух поминальных залах
Прощание состоится в пятницу, 3 марта:
- с 9:30 до 11:30 в прощальном зале на улице Борсоева, 1а/2,
- с 12:30 - в поминальном зале на улице Столбовая, 56.
Вячеслав Дагаев, основавший в 1992 году газету «Информ Полис» и одноимённый издательский дом, скоропостижно скончался 28 февраля в Улан-Удэ на 59-м году жизни.
В Бурятии простятся с основателем еженедельника «Информ Полис»
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