В Улан-Удэ появятся две новые FM-радиостанции

Их в городе станет 22

1 марта состоялось заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. Победителями конкурса на две частоты в столице Бурятии стали «Искатель» и «Пи ФМ».

Постпредство Бурятии в Москве рассказало о процедуре:

«Роскомнадзор собирает конкурсную комиссию, куда входят представители органов власти Бурятии, в том числе и наши сотрудники. На конкурс были выставлены две частоты для вещания в Улан-Удэ - 99,3 и 104,2 МГц. Каждый претендент представил своё радио и рассказывал, что услышат жители Бурятии в новом эфире. О своём радио рассказали «Газпром-Медиа Радио», радио «Вера», «Искатель» и «Пи ФМ».

«Пи ФМ» - молодая российская радиостанция с «уникальным музыкальным контентом, аналогов которому на радийном рынке нет». Вещает в 20 городах.

Радио «Искатель» - станция о жизни, «полной приключений, путешествий, знаний и музыки». Заявленное число городов после победы в Улан-Удэ – 49.

Сейчас в столице Бурятии распределены 24 частоты в диапазоне FM. Постоянно вещают 20 радиостанций.