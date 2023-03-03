03 марта

02 марта

Популярное

Чекунков: на санавиацию на Дальнем Востоке выделяют 3,5 млрд

Чекунков: на санавиацию на Дальнем Востоке выделяют 3,5 млрд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива

В Бурятии в 2022 году спасли около 200 человек

В прошлом году содержание санитарной авиации в 11 регионах ДФО обошлось в 1,7 млрд рублей. В этом выделят почти в два раза больше, что даёт возможность для развития. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Стратегические инициативы» - слова холодные и казённые, - считает он. - 3,5 млрд рублей в год на санавиацию для Дальнего Востока вместо 1,7 - тоже просто цифры. Санавиация по пустякам не летает. Значит, больше людей смогли получить медицинскую помощь быстрее, были спасены чьи-то жизни».

Стратегические инициативы - это федеральные проекты, призванные повысить качество жизни людей и сделать российскую экономику более современной и гибкой.

С 2023 года частота вылетов вертолетов и самолетов к пациентам на Дальнем Востоке выросла в два раза по сравнению с прошлым годом, отметил 2 марта Минздрав России.

«Это благодаря в два раза большему бюджету», - уверен министр Чекунков.  

В Бурятии в 2022 году удалось спасти жизни около 200 человек. Жителям оказывают помощь пилоты авиакомпании «Баргузин» и врачи медицины катастроф.

Лётчики «Баргузина» совершают вылеты каждый день, так как вертолёты базируются в разных регионах России. В Бурятии – это Ми- 8АМТ, которые производятся на Улан-Уэнском авиазоводе. Такой же эксплуатируется и в Хакасии. В Марий-Эл, Кемеровской и Псковской областях летают более лёгкие «Ансаты».

Перевозка, экстренная эвакуация пациентов осуществляется круглосуточно в режиме 24/7. Особое внимание - лежачим больным в труднодоступной местности, а также пострадавшим в авариях и катастрофах, находящихся в тяжелом или критическом состоянии.
авиация медицина вертолёты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пройдут Дни православной книги
В Бурятии пройдут Дни православной книги
Общество, 03.03.2023
В рамках Дней будет проведён конкурс чтецов духовной поэзии
В Улан-Удэ днём до +5 градусов
В Улан-Удэ днём до +5 градусов
Общество, 03.03.2023
В Бурятии переменная облачность
Якутский оркестр даст концерт в Улан-Удэ
Якутский оркестр даст концерт в Улан-Удэ
Общество, 02.03.2023
Жители Бурятии услышат национальные инструменты Якутии
«Иностранка» проведёт День Республики Бурятия
«Иностранка» проведёт День Республики Бурятия
Общество, 02.03.2023
Читателей ждут интересные встречи на самые разные темы
Полицейские Бурятии провели турнир по мини-футболу
Полицейские Бурятии провели турнир по мини-футболу
Общество, 02.03.2023
Республиканские соревнования прошли в Кабанском районе
В Улан-Удэ вновь пройдёт «Рабочая суббота донора»
В Улан-Удэ вновь пройдёт «Рабочая суббота донора»
Общество, 02.03.2023
На приёме проведут бесплатное медицинское обследование
В Улан-Удэ развернётся этнофестиваль «Сагалгаан собирает друзей»
В Улан-Удэ развернётся этнофестиваль «Сагалгаан собирает друзей»
Общество, 02.03.2023
Его участниками станут образовательные учреждения города
В Улан-Удэ пройдут соревнования по дартсу
В Улан-Удэ пройдут соревнования по дартсу
Общество, 02.03.2023
На них соберутся 100 самых метких спортсменов со всей республики
В Бурятии подвели итоги республиканского вокального конкурса
В Бурятии подвели итоги республиканского вокального конкурса
Общество, 02.03.2023
Жюри оценило исполнительское мастерство студентов ссузов
В Улан-Удэ пансионат для пожилых откроет свои двери в июне
В Улан-Удэ пансионат для пожилых откроет свои двери в июне
Общество, 02.03.2023
Строительные работы должны были закончиться до 1 марта
Учёные обсудят проблемы математической науки летом на Байкале
Учёные обсудят проблемы математической науки летом на Байкале
Общество, 02.03.2023
Мероприятия пройдут в рамках 8-ой международной конференции по математике
В Забайкалье жильём застроят 4 участка Минобороны
В Забайкалье жильём застроят 4 участка Минобороны
Общество, 02.03.2023
Под комплексную жилую застройку собираются отвести почти 200 гектаров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^