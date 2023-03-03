Чекунков: на санавиацию на Дальнем Востоке выделяют 3,5 млрд

В Бурятии в 2022 году спасли около 200 человек

В прошлом году содержание санитарной авиации в 11 регионах ДФО обошлось в 1,7 млрд рублей. В этом выделят почти в два раза больше, что даёт возможность для развития. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Стратегические инициативы» - слова холодные и казённые, - считает он. - 3,5 млрд рублей в год на санавиацию для Дальнего Востока вместо 1,7 - тоже просто цифры. Санавиация по пустякам не летает. Значит, больше людей смогли получить медицинскую помощь быстрее, были спасены чьи-то жизни».

Стратегические инициативы - это федеральные проекты, призванные повысить качество жизни людей и сделать российскую экономику более современной и гибкой.



С 2023 года частота вылетов вертолетов и самолетов к пациентам на Дальнем Востоке выросла в два раза по сравнению с прошлым годом, отметил 2 марта Минздрав России.

«Это благодаря в два раза большему бюджету», - уверен министр Чекунков.

В Бурятии в 2022 году удалось спасти жизни около 200 человек. Жителям оказывают помощь пилоты авиакомпании «Баргузин» и врачи медицины катастроф.

Лётчики «Баргузина» совершают вылеты каждый день, так как вертолёты базируются в разных регионах России. В Бурятии – это Ми- 8АМТ, которые производятся на Улан-Уэнском авиазоводе. Такой же эксплуатируется и в Хакасии. В Марий-Эл, Кемеровской и Псковской областях летают более лёгкие «Ансаты».

Перевозка, экстренная эвакуация пациентов осуществляется круглосуточно в режиме 24/7. Особое внимание - лежачим больным в труднодоступной местности, а также пострадавшим в авариях и катастрофах, находящихся в тяжелом или критическом состоянии.