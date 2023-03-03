В Бурятии переменная облачность
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 марта по республике переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного, на перевале Даван ночью до сильного снегопада, по южной половине преимущественно без осадков.
Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -11,-16, местами -20,-25, по Прибайкалью и югу -5,-10, днём 0,+5, местами до +10, по северной половине местами -3,-8.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -11,-13, днём +3,+5.
В Улан-Удэ днём до +5 градусов
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