Мероприятия пройдут в рамках 8-ой международной конференции по математике
Актуальные вопросы теоретической и прикладной математики обсудят российские и зарубежные учёные на международной конференции по математике в Улан-Удэ. Мероприятие пройдёт летом с 26 июня по 1 июля в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления (ВСГУТУ). Часть программы пройдёт на берегу озера Байкал.
Международная конференция «Математика, её приложения и математическое образование» проводится ВСГУТУ уже восьмой раз, начиная с 2002 года.
К участию приглашаются учёные, преподаватели образовательных учреждений всех типов, научные сотрудники, соискатели докторанты, аспиранты.
Заявки для участия принимаются до 15 марта на сайте конференции http://confmame.ru.
- Тезисы докладов будут опубликованы до конференции. Избранные доклады будут рекомендованы к публикации в виде статей в журналах, индексируемых в SCOPUS и Web of Science, а также входящих в перечень ВАК РФ, - отметил председатель оргкомитета, профессор, заведующий кафедрой «Математика им. Ц.Б. Шойнжурова» ВСГУТУ Арсалан Мижидон.
Конференция будет проводиться на двух языках - русский и английский.
Учёные обсудят проблемы математической науки летом на Байкале
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