Нововведение стало вынужденным ответом на хаотичную езду на электросамокатах и рост числа ДТП с ними
Соответствующие изменения в российские ПДД одобрило правительство ещё октябре прошлого года. Новые правила вступили в силу с 1 марта 2023 года.
Теперь в gравила дорожного движения (ПДД) внесено новое понятие: средства индивидуальной мобильности (СИМ). Таким особым статусом будут обладать: электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса, другие аналогичные устройства.
Вес электросамокатов и гироскутеров, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должен превышать 35 кг. Скорость передвижения на них теперь ограничивается 25 км/ч. Движение на электросамокатах теперь будет регулироваться специальными дорожными знаками.
Нужно отметить, что при совместном передвижении приоритет получают пешеходы. Для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям СИМ необходимо спешиваться.
На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог. Но делать это можно только лицам старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. СИМ, двигающееся по дороге, должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.
Статус СИМ не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Люди, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам.
В России начали действовать новые правила езды на электросамокатах
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