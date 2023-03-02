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В ходе спецоперации погиб доброволец из Бурятии

В ходе спецоперации погиб доброволец из Бурятии
Общество,  Фото:vk.com/moyakizhinga
С ним простились сегодня

Сегодня, 2 марта, в селе Кижинга проводили в последний путь Анатолия Сергеевич Купрякова. Об этом сообщили в администрации Кижингинского района Бурятии.

Анатолий Купряков родился 26 ноября 1986 года в селе Сулхара Кижингинского района. Принимал участие добровольцем в специальной военной операции с декабря 2022 года.

Погиб в ходе СВО на территории Украины 1 февраля 2023 года.

Погибшему было 36 лет.





некролог

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