В ходе спецоперации погиб доброволец из Бурятии

С ним простились сегодня



Сегодня, 2 марта, в селе Кижинга проводили в последний путь Анатолия Сергеевич Купрякова. Об этом сообщили в администрации Кижингинского района Бурятии.



Анатолий Купряков родился 26 ноября 1986 года в селе Сулхара Кижингинского района. Принимал участие добровольцем в специальной военной операции с декабря 2022 года.



Погиб в ходе СВО на территории Украины 1 февраля 2023 года.



Погибшему было 36 лет.













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