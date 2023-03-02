02 марта

01 марта

Популярное

В Улан-Удэ любители мусорить рискуют лишиться своих автомобилей

В Улан-Удэ любители мусорить рискуют лишиться своих автомобилей
Общество,  Фото:Pixabay.com
Машины будут конфисковать у водителей, выбрасывающих отходы в окно

Жителям бурятской столицы напомнили об административной ответственности за мусор и окурки, выброшенные из окна автомобиля. Штрафы для любителей сорить таким образом появились в КоАП прошлым летом. Для физических лиц их размер колеблется от 10 тысяч до 15 тысяч, а для должностных и юридических – от 20 до 50 тысяч рублей.

При повторном нарушении заплатить придётся вдвое больше. Есть риск и вовсе лишиться своей машины – её могут конфисковать.

В Улан-Удэ нарушителей выявляют во время профилактических рейдов. Очередное такое мероприятие провели недавно сотрудники полиции и управления административного контроля комитета городского хозяйства.

- С 11 января этого года выявить подобные нарушения можно при помощи системы автоматической фото- и видеофиксации, – пояснил начальник управления административного контроля Цокто Жамсуев.

Горожане тоже могут зафиксировать авто любителей мусорить на свою камеру и направить снимки или видеозапись в правоохранительные органы. Главное – чтобы в объектив попал тот момент, когда человек выбросил отходы из окна, и госномер транспортного средства.

Если нарушение выявили с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств с функцией фото- и видеосъёмки, протокол об административном правонарушении составлять не будут. Постановление по делу вынесут без участия человека.
автомобили мусор штрафы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пауэрлифтер из Бурятии стала призёром чемпионата России
Пауэрлифтер из Бурятии стала призёром чемпионата России
Общество, 02.03.2023
Спортсменка выиграла «бронзу» в троеборье
Бешеные лисицы в районе Бурятии не успели никого покусать
Бешеные лисицы в районе Бурятии не успели никого покусать
Общество, 02.03.2023
Все сельхозживотные там оказались здоровы
В Улан-Удэ любители мусорить рискуют лишиться своих автомобилей
В Улан-Удэ любители мусорить рискуют лишиться своих автомобилей
Общество, 02.03.2023
Машины будут конфисковать у водителей, выбрасывающих отходы в окно
Четыре школы в Улан-Удэ ждёт капитальный ремонт
Четыре школы в Улан-Удэ ждёт капитальный ремонт
Общество, 02.03.2023
На эти цели выделено почти 490 млн рублей
Лидеру российских буддистов пожаловались на «бестолковых» коров
Лидеру российских буддистов пожаловались на «бестолковых» коров
Общество, 02.03.2023
Один из курумканских фермеров «привязан» к ним уже больше десяти лет и не видит «никакого просвета»
Для жителей Бурятии возвращают Единый день перечисления пособий
Для жителей Бурятии возвращают Единый день перечисления пособий
Общество, 02.03.2023
В один день они смогут получить пособие на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет и выплату на третьего ребёнка
«Горожан давят»: Власти Улан-Удэ обеспокоили участившиеся ДТП на «зебрах»
«Горожан давят»: Власти Улан-Удэ обеспокоили участившиеся ДТП на «зебрах»
Общество, 02.03.2023
С начала года на пешеходных переходах сбили несколько десятков человек
На севере Бурятии могут сойти лавины
На севере Бурятии могут сойти лавины
Общество, 02.03.2023
Туристов призвали воздержаться от походов в горы
В Бурятии проверили ход строительства трёх новых школ
В Бурятии проверили ход строительства трёх новых школ
Общество, 02.03.2023
В этом году все стройки планирую завершить
На окраине Улан-Удэ разбушевался ручей
На окраине Улан-Удэ разбушевался ручей
Общество, 02.03.2023
Вода там уже подступила к грунтовой дороге

Телеканал «Пятница» снимает сюжет о бурятской кухне
Телеканал «Пятница» снимает сюжет о бурятской кухне
Общество, 02.03.2023
Ведущий кулинарного шоу Дмитрий Левицкий уже продегустировал продукты Центральном рынке Улан-Удэ
Врачи БСМП в Улан-Удэ хохотали целый час
Врачи БСМП в Улан-Удэ хохотали целый час
Общество, 02.03.2023
Для них устроили тренинг по смеху

В Улан-Удэ сложилась непростая ситуация с домами-памятниками
В Улан-Удэ сложилась непростая ситуация с домами-памятниками
Общество, 02.03.2023
Многие из них непригодны для проживания и признаны аварийными, но единого решения по ним пока нет
В Бурятии стартовали сельские спортивные игры
В Бурятии стартовали сельские спортивные игры
Общество, 02.03.2023
В соревнованиях участвуют более 1500 спортсменов 
В Улан-Удэ начальники сильнее контролируют высокооплачиваемых сотрудников
В Улан-Удэ начальники сильнее контролируют высокооплачиваемых сотрудников
Общество, 02.03.2023
А за теми, кто получает меньше 80 тысяч, следят не так строго

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^