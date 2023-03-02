Лидеру российских буддистов пожаловались на «бестолковых» коров

Один из курумканских фермеров «привязан» к ним уже больше десяти лет и не видит «никакого просвета»





Председатель Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) Хамбо-лама Дамба Аюшеев рассказал в своём telegram-канале о коровах симментальской (выведенной в Швейцарии) и казахской пород. Таких держит в своём хозяйстве один курумканский фермер. Всего у него около ста голов.Скотовод, беседуя с главой района Леонидом Будаевым, посетовал, что устал ухаживать и следить за животными.- Он высказался о своей усталости от содержания коров – мол, он уже более 10 лет привязан к ним и не видит никакого просвета и прорыва для улучшения жизни. Согласитесь, что он прав, потому что он содержит бестолково-ленивый скот симментальской и казахской пород, который требует много ежедневной работы, – написал лидер российских буддистов в Telegram.Дамба Аюшеев пообщался с ламой Гомбо Раднаевым из курумканского села Аргада, и тот рассказал о другом местном фермере, у которого около 70 так называемых бурятских коров. Он, по словам главы БТСР, «не испытывает никаких трудностей и ещё успевает подрабатывать кочегаром».- Наши коровы не ленивые и сами себе добывают траву из-под снега. В стайки заходят только при морозе в -40 с лишним градусов, потому нет необходимости ежедневно убирать за ними навоз. Их не надо ежедневно поить водой и кормить сеном, как этих приезжих и бестолковых, которых ещё называют породистыми, – сообщил Хамбо-лама.Он выразил надежду, что в недалёком будущем удастся получить «своих, хороших коров от монгольских быков». «И наши скотоводы на стоянках будут жить и радоваться жизни, а не мучиться, как сегодня, заготавливая корма всю осень, ежедневно чистя стайки и поя водой и кормя (скот) сеном, как прокажённые», – заключил Дамба Аюшеев.