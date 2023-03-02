Четыре школы в Улан-Удэ ждёт капитальный ремонт

На эти цели выделено почти 490 млн рублей



В этом году масштабное обновление и оснащение ожидает ещё четыре улан-удэнские школы: №13, 52, 37 и 25. Это стало возможным по результатам конкурсного отбора заявок субъектов РФ на модернизацию школьных систем образования в рамках государственной программы «Развитие образования». Из федерального, республиканского и местного бюджетов на ремонт выделено почти 490 млн рублей, сообщили в администрации города.



- Ремонтные работы во всех четырёх школах начинаются в марте 2023 года. Комплексный капитальный ремонт зданий включает в себя устройство фасадов, замену кровель, ремонт инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжений, вентиляции, водоотведения, замену окон, дверей, полов, отделку стен и потолков, ремонт систем пожаротушения, слаботочных систем, - сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.



Планируется, что все работы в школах будут завершены подрядчиками до конца лета и с 1 сентября дети вернутся в обновлённые и красивые школы.



На время ремонта детям придётся учиться в других школах. Это школы №40, 42, 51, 35, 20, 12, 56, 18, 44, 8 города Улан-Удэ.



В 2022 году в рамках этой же госпрограммы «Развитие образования» в Улан-Удэ капитально отремонтировали две школы – старейшую школу №50 на Комушке и здание начальной школы №5 в Сосновом бору.







