Для жителей Бурятии возвращают Единый день перечисления пособий

В один день они смогут получить пособие на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет и выплату на третьего ребёнка



Для удобства жителей Бурятии возвращается Единый день перечисления денежных средств по двум выплатам, предоставляемым по линии соцзащиты. Это пособие на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет, и выплата на третьего ребёнка и последующих детей. Выплату будут производить 18 числа каждого месяца, но не позднее 29 числа, отметили в региональном министерстве социальной защиты.



- Это сделано для того, чтобы исключить двойное назначение (по линии соцзащиты и Социального Фонда России), - пояснили в минсоцзащиты.



Ежемесячная выплата за февраль будет произведена 17 марта, так как 18 марта – суббота, выплата за март– 18 апреля, выплата за апрель – 18 мая и так далее.





