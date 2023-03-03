В рамках Дней будет проведён конкурс чтецов духовной поэзии
Дни православной книги в Бурятии отметят чередой мероприятий. Одним из них станет конкурс чтецов духовной поэзии «Искорки Божии», который состоится среди воспитанников православных центров духовно-нравственного воспитания и воскресных школ Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Кроме этого, участниками могут быть дети и молодёжь, являющиеся прихожанами приходов епархии.
Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет. Участникам предлагается наизусть прочитать поэтическое произведение на духовно-нравственную тему, используя приёмы художественного выразительного чтения. Также надо будет показать понимание текста и уметь создать фон (слайды, заставки, музыка и т.д.) при чтении стихотворения (продолжительность до 7 минут).
Для участия в конкурсе обязательно подаётся заявка на электронную почту: [email protected] до 19 марта. Конкурс будет проводиться 25 марта на базе православного культурно-просветительского центра «Воскресение» (Храм пророка Божия Илии в посёлке Восточный).
Победители награждаются дипломами первой, второй и третьей степени во всех возрастных группах, а также подарками.
Помимо данного конкурса, в рамках празднования Дней православной книги, при приходах будут организованы различные встречи, литературные вечера, викторины и квесты. Об этом сообщает пресс-служба епархии.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии пройдут Дни православной книги
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