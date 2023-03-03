03 марта

02 марта

Популярное

В Бурятии пройдут Дни православной книги

В Бурятии пройдут Дни православной книги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В рамках Дней будет проведён конкурс чтецов духовной поэзии

Дни православной книги в Бурятии отметят чередой мероприятий. Одним из них станет конкурс чтецов духовной поэзии «Искорки Божии», который состоится среди воспитанников православных центров духовно-нравственного воспитания и воскресных школ Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Кроме этого, участниками могут быть дети и молодёжь, являющиеся прихожанами приходов епархии.

Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет. Участникам предлагается наизусть прочитать поэтическое произведение на духовно-нравственную тему, используя приёмы художественного выразительного чтения. Также надо будет показать понимание текста и уметь создать фон (слайды, заставки, музыка и т.д.) при чтении стихотворения (продолжительность до 7 минут).

Для участия в конкурсе обязательно подаётся заявка на электронную почту: [email protected] до 19 марта. Конкурс будет проводиться 25 марта на базе православного культурно-просветительского центра «Воскресение» (Храм пророка Божия Илии в посёлке Восточный).

Победители награждаются дипломами первой, второй и третьей степени во всех возрастных группах, а также подарками.

Помимо данного конкурса, в рамках празднования Дней православной книги, при приходах будут организованы различные встречи, литературные вечера, викторины и квесты. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия православие Улан-Удэ конкурс чтецы поэзия епархия дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пройдут Дни православной книги
В Бурятии пройдут Дни православной книги
Общество, 03.03.2023
В рамках Дней будет проведён конкурс чтецов духовной поэзии
В Улан-Удэ днём до +5 градусов
В Улан-Удэ днём до +5 градусов
Общество, 03.03.2023
В Бурятии переменная облачность
Якутский оркестр даст концерт в Улан-Удэ
Якутский оркестр даст концерт в Улан-Удэ
Общество, 02.03.2023
Жители Бурятии услышат национальные инструменты Якутии
«Иностранка» проведёт День Республики Бурятия
«Иностранка» проведёт День Республики Бурятия
Общество, 02.03.2023
Читателей ждут интересные встречи на самые разные темы
Полицейские Бурятии провели турнир по мини-футболу
Полицейские Бурятии провели турнир по мини-футболу
Общество, 02.03.2023
Республиканские соревнования прошли в Кабанском районе
В Улан-Удэ вновь пройдёт «Рабочая суббота донора»
В Улан-Удэ вновь пройдёт «Рабочая суббота донора»
Общество, 02.03.2023
На приёме проведут бесплатное медицинское обследование
В Улан-Удэ развернётся этнофестиваль «Сагалгаан собирает друзей»
В Улан-Удэ развернётся этнофестиваль «Сагалгаан собирает друзей»
Общество, 02.03.2023
Его участниками станут образовательные учреждения города
В Улан-Удэ пройдут соревнования по дартсу
В Улан-Удэ пройдут соревнования по дартсу
Общество, 02.03.2023
На них соберутся 100 самых метких спортсменов со всей республики
В Бурятии подвели итоги республиканского вокального конкурса
В Бурятии подвели итоги республиканского вокального конкурса
Общество, 02.03.2023
Жюри оценило исполнительское мастерство студентов ссузов
В Улан-Удэ пансионат для пожилых откроет свои двери в июне
В Улан-Удэ пансионат для пожилых откроет свои двери в июне
Общество, 02.03.2023
Строительные работы должны были закончиться до 1 марта
Учёные обсудят проблемы математической науки летом на Байкале
Учёные обсудят проблемы математической науки летом на Байкале
Общество, 02.03.2023
Мероприятия пройдут в рамках 8-ой международной конференции по математике
В Забайкалье жильём застроят 4 участка Минобороны
В Забайкалье жильём застроят 4 участка Минобороны
Общество, 02.03.2023
Под комплексную жилую застройку собираются отвести почти 200 гектаров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^