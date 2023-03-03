Заявки принимаются до 30 сентября
В Бурятии объявлен республиканский конкурс учебно-исследовательских работ «О былом расскажет фотография…». Мероприятие проводится в рамках проекта «Архивы – школам».
В конкурсе могут принять участие учащиеся 8-11 классов средних общеобразовательных учреждений Бурятии. От них принимаются учебно-исследовательские работы с приложением оригинальной или скан-копии фотографии. Работа должна предполагать описание фотографий, анализ и обобщение собранной информации и предваряться обзором научной литературы по выбранной теме.
Тематика учебно-исследовательских работ может быть по следующим разделам: «История моей школы», «Учитель в разных эпохах», «Мой первый учитель», «Профессия учитель: призвание быть наставником», «Мой любимый педагог», «Лучшая профессия – учитель», «Династия учителей», «Учителя фронтовики – участники Великой Отечественной войны», «Образ современного педагога».
К рассмотрению принимаются работы на русском и бурятском языках, а также на языках других народов (с приложением перевода на русский язык). В конкурсе могут принимать участие индивидуальные исследователи, а также авторские коллективы (не более трёх авторов). Работы нужно отправить до 30 сентября в отдел публикации документов государственного архива РБ: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 9а ([email protected]).
Конкурс проходит в два этапа. Первый этап – приём учебно-исследовательских работ с приложением фотографии. Он проводится с 1 марта по 30 сентября.
В октябре, на втором этапе жюри знакомится с работами конкурсантов и определяет победителей. Результаты публикуются на сайте государственного архива Республики Бурятия. Всем участникам будут выданы сертификаты, победители будут награждены дипломами, сообщает пресс-служба госархива РБ.
Возрастное ограничение: 12+.
Школьников Бурятии приглашают на конкурс «О былом расскажет фотография…»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В рамках Дней будет проведён конкурс чтецов духовной поэзии
Заявки принимаются до 30 сентября
В Бурятии переменная облачность
Жители Бурятии услышат национальные инструменты Якутии
Читателей ждут интересные встречи на самые разные темы
Республиканские соревнования прошли в Кабанском районе
На приёме проведут бесплатное медицинское обследование
Мероприятие состоится 8 марта
Его участниками станут образовательные учреждения города
На них соберутся 100 самых метких спортсменов со всей республики
Жюри оценило исполнительское мастерство студентов ссузов
Строительные работы должны были закончиться до 1 марта
Мероприятия пройдут в рамках 8-ой международной конференции по математике
Под комплексную жилую застройку собираются отвести почти 200 гектаров
Зарегистрировано уже 8 случаев