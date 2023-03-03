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Школьников Бурятии приглашают на конкурс «О былом расскажет фотография…»

Школьников Бурятии приглашают на конкурс «О былом расскажет фотография…»
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются до 30 сентября

В Бурятии объявлен республиканский конкурс учебно-исследовательских работ «О былом расскажет фотография…». Мероприятие проводится в рамках проекта «Архивы – школам».

В конкурсе могут принять участие учащиеся 8-11 классов средних общеобразовательных учреждений Бурятии. От них принимаются учебно-исследовательские работы с приложением оригинальной или скан-копии фотографии. Работа должна предполагать описание фотографий, анализ и обобщение собранной информации и предваряться обзором научной литературы по выбранной теме.

Тематика учебно-исследовательских работ может быть по следующим разделам: «История моей школы», «Учитель в разных эпохах», «Мой первый учитель», «Профессия учитель: призвание быть наставником», «Мой любимый педагог», «Лучшая профессия – учитель», «Династия учителей», «Учителя фронтовики – участники Великой Отечественной войны», «Образ современного педагога».

К рассмотрению принимаются работы на русском и бурятском языках, а также на языках других народов (с приложением перевода на русский язык). В конкурсе могут принимать участие индивидуальные исследователи, а также авторские коллективы (не более трёх авторов). Работы нужно отправить до 30 сентября в отдел публикации документов государственного архива РБ: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 9а ([email protected]).

Конкурс проходит в два этапа. Первый этап – приём учебно-исследовательских работ с приложением фотографии. Он проводится с 1 марта по 30 сентября.

В октябре, на втором этапе жюри знакомится с работами конкурсантов и определяет победителей. Результаты публикуются на сайте государственного архива Республики Бурятия. Всем участникам будут выданы сертификаты, победители будут награждены дипломами, сообщает пресс-служба госархива РБ.

Возрастное ограничение: 12+.

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