На севере Бурятии могут сойти лавины

Туристов призвали воздержаться от походов в горы
Жителей Бурятии и приезжих из других регионов предупредили о возможном сходе лавин в Северо-Байкальском районе в ближайшую пятницу, 3 марта. В республиканском управлении МЧС туристов призвали отказаться от походов в горы.
Лавина – это тяжёлая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор. Как правило, сход происходит со склона крутизной более 30 градусов, а если он без кустарников и деревьев – при крутизне более 20 градусов.
Если же угол наклона превышает 45 градусов, то лавины сходят практически при каждом снегопаде. Кроме того, на их устойчивость влияют сильный снег, метель, дождь, оттепели или тёплый ветер, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после тёплой погоды.
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