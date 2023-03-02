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В Бурятии проверили ход строительства трёх новых школ

В Бурятии проверили ход строительства трёх новых школ
Общество,  Фото:телеграм-канал Евгения Луковникова
В этом году все стройки планирую завершить

В Бурятии продолжают строить новые школы. Зампред правительства республики Евгений Луковников проверил ход строительства трёх школ в Иволгинском районе.

- Сегодня объехали строящиеся школы. Это все объекты переходящие, то есть их строительство началось в прошлом году, а в этом мы должны завершить работы. Первый объект - школа в селе Сотниково. Заявленная подрядчиком 80-ти процентная строительная готовность не соответствует действительности. Мы порекомендовали по этой школе пересмотреть график. Скоро начинается сезон и работы должны быть активизированы. Тепло уже подключено. Наша задача завершить строительство этой школы до 1 июля, - прокомментировал Евгений Луковников.


Второй объект, школа в селе Поселье, не вызвала у зампреда нареканий. Строительная готовность 60% соответствует действительности. На объекте работают сейчас 56 человек. Школу начали строить в мае 2022 года.



- Также продолжается строительство школы в селе Нижняя Иволга. От графика отставаний нет, работы идут, на объекте задействовано 40 рабочих. Заходим в процесс поставки оборудования. И выходим на финишную прямую, - подытожил зампред.


строительство школы

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